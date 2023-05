IDEX Ã©quipera la casserie de la Compagnie des Amandes en panneaux photovoltaÃ¯ques fabriquÃ©s en France

IDEX, spécialiste indépendant de l’énergie bas carbone qui propose notamment des solutions clés en main d’infrastructures photovoltaïques et de bornes de recharge pour véhicule électrique, a été choisie par la Compagnie des Amandes pour produire une partie de l’énergie utile au fonctionnement de sa future casserie. En équipant en panneaux photovoltaïques 100% de la toiture de cette usine, la Compagnie des Amandes confirme son exemplarité environnementale et son goût pour l’innovation.

Lancée en 2018 par l’ancien Ministre de l’Économie Arnaud Montebourg et l’entrepreneur François Moulias, la Compagnie des Amandes a pour ambition de relocaliser la production « Made in France » de l’amande.

Un outil industriel compétitif et éco-responsable

Dans le cadre de ce projet ambitieux, la société a investi en juin 2022 plus de douze millions d’euros pour créer une casserie moderne, de taille critique et d’excellence environnementale. Elle servira à l’ensemble des producteurs de la filière et permettra d’assurer la meilleure transformation et commercialisation de leur production d’amandes. Souhaitant rendre sa casserie énergétiquement exemplaire et anticiper de prochaines hausses des coûts de l’énergie, la Compagnie des Amandes a signé un partenariat avec IDEX pour équiper son site en panneaux photovoltaïques. « Nos équipes sont fières d’avoir été choisies pour une initiative de ce niveau d’exigence, afin de fabriquer l’électricité nécessaire à relancer la production d’amandes en France. La conception de cette infrastructure est à la pointe du savoir-faire français et emblématique sur le plan écologique. Car équiper une toiture par des panneaux solaires est un moyen intelligent de produire de l’énergie renouvelable et locale, sans coût d’investissement à charge ni artificialisation des sols », précise Édouard Roblot, directeur bâtiments bas carbone chez IDEX.

Solarisation de la toiture

D’une puissance totale de près de 500 kWc, les panneaux photovoltaïques fabriqués en France seront installés sur l’intégralité de la toiture de la casserie. Par ce partenariat, la Compagnie des Amandes et Idex vont donc bien au-delà de la loi qui exige seulement 30%. Par ailleurs, le dispositif devrait produire plus de 600 MWh par an et couvrirait complètement les besoins électriques de la casserie.

En complément, 10 bornes de recharge pour les véhicules électriques seront également installées sur les parkings pour les salariés de la casserie.

Le chantier d’installation débutera en septembre 2023 pour une livraison au second trimestre 2024. « Dans une période où la réindustrialisation est sur toutes les lèvres, nous en proposons un exemple très concret par l’installation prochaine de notre casserie d’amandes à Signes. Ce projet a une très forte valeur ajoutée locale et sera à la pointe de l’exemplarité écologique et énergétique notamment par l’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture. Ce partenariat sur 25 ans avec IDEX s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise pour avoir un outil industriel local éco responsable et en autoconsommation énergétique. Enfin, il est très significatif pour nous car il fait se rencontrer impératifs agricoles et énergétiques », ajoute François Moulias, directeur général de la Compagnie des Amandes.