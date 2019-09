Avec Â« Soleil de CamarÃ¨s Â», le rÃ©seau Enercoop lance une offre de fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ© solaire locale

La coopérative d’énergie Enercoop Midi-Pyrénées continue son développement et innove avec le lancement le 25 septembre 2019 de « Soleil de Camarès », une offre de fourniture d’électricité locale adossée à un de ses parcs solaires. Menée en coopération avec le réseau Enercoop, cette offre de fourniture locale favorise le développement des énergies renouvelables sur les territoires dans une logique de circuit court de l’énergie. Les consommateurs bénéficient d’une électricité produite par le parc solaire de Lagarde à Camarès (Aveyron) et finance directement celui-ci à travers leur facture.

Le réseau Enercoop agit au plus près des territoires

Acteur engagé dans la transition énergétique et pionnier de la fourniture d’électricité 100 % renouvelable, Enercoop a privilégié dès sa création en 2005 un approvisionnement en direct auprès des producteurs d’énergie renouvelable en France. Les consommateurs Enercoop financent réellement des moyens de production renouvelable (hydraulique, éolien, solaire et biomasse) ainsi que des installations créées et gérées par des groupes de citoyens. Aujourd’hui, le réseau Enercoop va plus loin et propose une offre locale de fourniture d’électricité, c’est à dire une offre adossée à des moyens de production identifiés. En y souscrivant, les client·e·s via leur facture soutiennent spécifiquement l’achat de l’électricité produite par ces moyens de production. Cela favorise le développement de nouveaux moyens de production d’énergie renouvelable et maîtrisés localement, grâce à une traçabilité financière, et crée un circuit-court entre consommateur·rice·s et producteur·rice·s.

« Soleil de Camarès » : une offre locale en Aveyron

Dès sa création en 2015, la coopérative Enercoop Midi-Pyrénées s’est lancée dans la production en créant des parcs solaires à taille humaine d’une puissance de 250 kWc chacun, pour une production d’environ 300 000 kWh/an par parc, soit la consommation de 250 personnes hors chauffage ou de 110 foyers. Leur réalisation est financée par le capital social de la coopérative, c’est-à-dire grâce aux sociétaires. Contrairement à la majorité des nouveaux moyens de production d’énergie renouvelable, ce type de parcs solaires au sol n’est pas éligible aux mécanismes de soutien public. L’équilibre économique du parc est obtenu grâce à un achat direct de l’électricité produite à un tarif « bonifié » par le réseau Enercoop sans passer par le marché de l’énergie. Après un premier parc solaire à Auterrive (Gers), un deuxième à Cintegabelle (Haute-Garonne), le troisième a été mis en exploitation en août dernier à Camarès dans l’Aveyron. C’est à ce parc qu’est adossée l’offre d’électricité locale « Soleil de Camarès ». S’ils bénéficient de l’électricité de la même manière que toute habitation raccordée au réseau de distribution public, les consommateur·rice·s ayant souscrit à l’offre sont assurés que leurs factures d’électricité financent spécifiquement l’achat de la production du parc solaire de Lagarde. S’ils sont sociétaires d’Enercoop Midi-Pyrénées, ils peuvent même se targuer de consommer l’électricité d’un parc solaire dont ils sont copropriétaires !

Un léger surcoût … citoyen

L’offre est ouverte à tout particulier ou professionnel (< 36 kVA) : habitant-e de Camarès, voisin-e aveyronnais-e, expatrié-e souhaitant favoriser le développement des énergies renouvelables sur le territoire aveyronnais… Elle est toutefois limitée à une centaine de foyers dont la consommation correspond aux 300 000 kWh produits par le parc chaque année. Pour un particulier en 6 kVA base, le tarif de l’offre « Soleil de Camarès » est de 18,036 ct/kWh, soit 1,368 ct/kWh de plus que l’offre Enercoop classique : ce léger surcoût finance directement le parc solaire de Lagarde. Ce schéma innovant dans le paysage énergétique français démontre qu’ensemble nous pouvons produire l’énergie que nous consommons, de manière coopérative, locale et non spéculative !