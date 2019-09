Ciel & Terre : lâ€™Allemagne nouvel adepte du solaire flottant avec Ã  la clÃ© un innovant systÃ¨me dâ€™ancrage

Cet été, un nouveau pays européen a adopté le solaire flottant et a choisi la solution Hydrelio® de Ciel & Terre: l’Allemagne. Les acteurs d’outre-Rhin s’intéressent de plus près à l’installation de cette technologie de pointe combinant soleil et eau. Le panneau solaire, situé sur un lac de carrière d’Ossola’s GmbH et développé par Erdgas Südwest, a ainsi été inauguré cet été avec un système d'ancrage sans précédent sur une centrale FPV (Floating Photovoltaïc)… Profil de la première installation photovoltaïque flottante en Allemagne Ciel & Terre a percé un nouveau marché européen. Son produit phare Hydrelio® est arrivé en Allemagne. La région de Karlsruhe a inauguré en juillet un générateur solaire flottant de 750 kWc, qui devrait produire 736 MWh par an. L’installation fournit de l’énergie aux carrières du propriétaire de l’étang Ossola GmbH. L’excédent d’électricité produit est réinjecté dans le réseau local. La réalisation de l'usine FPV de Maiwald est le résultat d'un effort de collaboration fructueux entre Ciel & Terre et les principaux acteurs de l'énergie en Allemagne. La société minière Ossola GmbH a chargé Erdgas Südwest, une filiale d’EnBW (l’une des plus grandes sociétés énergétiques allemandes), de développer et de construire le projet. Erdgas Südwest a choisi Ciel & Terre pour la conception et la fourniture complètes de la structure flottante, y compris de l'ancrage, dont l'installation a également été confiée à ses experts. Un système d'ancrage innovant pour un site difficile En raison du type de site - un lac de carrière de 40 ha -, l'installation de la centrale photovoltaïque flottante était ambitieuse. Les contraintes physiques et opérationnelles ont notamment remis en cause les solutions d'ancrage habituelles. Parmi eux, des trous creusés sous l’eau à des profondeurs variables, jusqu’à 59 m, et un autre trou prévu prochainement. Pour résoudre cette situation, Ciel & Terre a mis au point une solution d'ancrage sans précédent dans le monde entier: le premier système de ligne d'amarrage parabolique. La centrale est ainsi fixée aux rives sur trois côtés et son quatrième bord est relié à un câble traversant l'étang, qui relie les rives opposées des lacs. La spécificité et l’unicité qui caractérisent cet ancrage ont même amené Ciel & Terre à proposer des consultations sur ce système solaire flottant, une première mondiale dotée d’une ligne de mouillage parabolique. Le groupe est en fait largement impliqué dans le partage des connaissances avec ses interlocuteurs, que ce soit dans le processus d'installation ou lors de ses activités de formation.