La rentrée sous un préau solaire au collège la Nativité d’Aix en Provence

Pour concilier esthétisme, apport de lumière naturelle et protection solaire, des modules bi-verre 32 cellules à haute transparence de CS Wismar, ont été mis en œuvre sur le préau du collège de la Nativité à Aix en Provence. Une installation qui garantit une production électrique “verte” à cet établissement soucieux des enjeux environnementaux.

Jeu d’ombre et de lumière

Pari gagnant pour CS Wismar et Provence Eco Energie qui ont proposé une solution permettant de répondre aux contraintes architecturales exigeantes nécessitant d’allier une diffusion de lumière naturelle suffisante et une protection solaire efficace. Les modules bi-verre mis en œuvre font partie de la gamme Brilliant conçue aux dimensions des modules standards (60 cellules), mais composés de 32 cellules très espacées qui apportent une zone de transparence de 50% afin d’optimiser l’apport de lumière naturelle. Avec la technologie bi-verre, les deux sociétés ont également fait le choix de la robustesse et de la durabilité.

Une collaboration gagnante

Le choix de la solution technique, s’est faite en concertation avec l’ensemble des intervenants du projet : le groupe scolaire de la Nativité, l’installateur Provence Eco Energie, l’architecte Bonnier Architecte & associés et CS Wismar le fabricant de panneaux. A cette occasion, plusieurs alternatives ont été évaluées notamment avec les modules 48 et 54 cellules de la même gamme Brilliant. Au final, 258 laminés biverre de 32 cellules de 160Wc ont donc été installés soit une surface totale de 440m². Toutefois seuls 92 laminés ont été raccordés électriquement pour une puissance globale de 15kWc pour des raisons contractuelles. Les modules non raccordés ont été livrés sans boîte de jonction pour en limiter les coûts. Ils servent juste de couverture et participent de l’équilibre esthétique du préau. L’électricité produite est autoconsommée. « C’est grâce à notre expérience dans la mise en œuvre de produits techniques que nous sommes en mesure d’accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets spécifiques » ajoute Xavier Blanc Directeur Associé de Provence Eco Energie.

Le collège de la Nativité, qui a ouvert ses portes à la rentrée 2019, fait partie du groupe scolaire de la Nativité situé à Aix-en-Provence et regroupant une école primaire, un collège et un lycée. Cet établissement a fait le choix du développement durable pour ses collégiens avec ce préau photovoltaïque qui apporte protection solaire, apport de lumière, protection contre la pluie et production d’électricité. Mission réussie pour ce collège qui souhaite favoriser le mieux vivre ensemble dans le cadre d’une démarche de développement durable.