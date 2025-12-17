Renouvelables : TotalEnergies cÃ¨de 50 % dâ€™un portefeuille de 424 MW en GrÃ¨ce

ConformÃ©ment Ã son modÃ¨le dâ€™affaires dans les renouvelables, TotalEnergies a finalisÃ© la cession Ã Asterion Industrial Partners de 50 % de son portefeuille de projets Ã©oliens et solaires de 424 MW situÃ©s en GrÃ¨ce. Cette transaction valorise le portefeuille Ã hauteur de 508 millions dâ€™euros, soit environ 1,2 million dâ€™euros par MW installÃ©. TotalEnergies conserve 50 % des parts et reste opÃ©rateur des actifs. Par ailleurs, TotalEnergies achÃ¨tera et commercialisera la majeure partie de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite par ces actifs lorsquâ€™ils ne bÃ©nÃ©ficieront plus des tarifs rÃ©glementÃ©s.

TotalEnergies construit un portefeuille compÃ©titif combinant des actifs renouvelables (solaire, Ã©olien terrestre, Ã©olien offshore) et flexibles (CCGT, stockage) afin de fournir Ã ses clients une Ã©lectricitÃ© bas carbone disponible 24h/24. Pour atteindre ses objectifs de rentabilitÃ© et partager les risques, TotalEnergies cÃ¨de jusquâ€™Ã 50% de ses intÃ©rÃªts dans les actifs renouvelables permettant ainsi Ã la Compagnie de maximiser la valeur de son portefeuille.