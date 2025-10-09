Les PyrÃ©nÃ©es-Atlantiques et le collÃ¨ge de Lembeye rÃ©compensÃ©s par le prix de la Banque des Territoires et Ã‰durÃ©nov

Mercredi 8 octobre, le Conseil dÃ©partemental des PyrÃ©nÃ©es-Atlantiques a reÃ§u le prix du Â« collÃ¨ge rÃ©novÃ© Â» lors de la remise de prix de la rÃ©novation scolaire organisÃ©e par la Banque des Territoires et Ã‰durÃ©nov. Ce prix valorise les projets de rÃ©novation Ã©nergÃ©tique jugÃ©s exemplaires et visant au moins 40 % dâ€™Ã©conomie dâ€™Ã©nergie. Focus sur un collÃ¨ge solarisÃ© qui a su rÃ©duire ses factures dâ€™Ã©lectricitÃ©Â !

Lâ€™intÃ©gration dâ€™un gÃ©nÃ©rateur photovoltaÃ¯que en toiture sur le collÃ¨ge du Vic-Bilh de Lembeye (64) a Ã©tÃ© finalisÃ©e Ã lâ€™Ã©tÃ© 2024. Ce dispositif, dont le gÃ©nÃ©rateur photovoltaÃ¯que est un Ã©lÃ©ment clÃ©, a permis au collÃ¨ge dâ€™autoconsommer plus de 50 % de son Ã©lectricitÃ©. Le gÃ©nÃ©rateur a contribuÃ© Ã une rÃ©duction de la facture Ã©nergÃ©tique dâ€™environ 30 %, soit prÃ¨s de 6 000 euros dâ€™Ã©conomies par an.

Le collÃ¨ge de Lembeye passe au solaire : une rÃ©novation Ã©nergÃ©tique exemplaire

Le collÃ¨ge de Lembeye a rÃ©cemment franchi une Ã©tape importante dans sa transition Ã©nergÃ©tique grÃ¢ce Ã une rÃ©novation Ã©lectrique complÃ¨te et notamment lâ€™installation dâ€™un gÃ©nÃ©rateur photovoltaÃ¯que en toiture. Ce projet ambitieux a Ã©tÃ© menÃ© par les Ã©quipes dâ€™Ineo, entitÃ© dâ€™Equans en rÃ©gion Nouvelle-Aquitaine France, aux cÃ´tÃ©s de quinze autres prestataires mobilisÃ©s pour la rÃ©novation Ã©nergÃ©tique du collÃ¨ge. Ineo a mobilisÃ© lâ€™ensemble de ses expertises â€“ du dÃ©veloppement Ã la maintenance â€“ pour accompagner le collÃ¨ge dans son projet Ã©nergÃ©tique. Lâ€™installation solaire, dâ€™une puissance de 58,52 kWc, couvre une surface de 265,75 mÂ² sur le toit du collÃ¨ge. Elle permet de produire localement une Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e, avec une production annuelle estimÃ©e Ã 68 928 kWh. En 2024, la consommation Ã©lectrique du collÃ¨ge sâ€™est Ã©levÃ©e Ã 87 519 kWh. GrÃ¢ce au systÃ¨me dâ€™autoconsommation individuelle avec bridage dynamique, 36 898 kWh ont Ã©tÃ© directement utilisÃ©s sur place, soit un taux dâ€™autoconsommation de 54 % et une rÃ©duction de la consommation Ã©lectrique de lâ€™ordre de 42 %. Au-delÃ des aspects Ã©conomiques, le projet sâ€™inscrit pleinement dans une dÃ©marche environnementale. Lâ€™installation photovoltaÃ¯que permet dâ€™Ã©viter chaque annÃ©e lâ€™Ã©mission de 23 tonnes de CO2.

Un exemple inspirant pour les collÃ¨ges et les Ã©tablissements publics

Ce projet tÃ©moigne de la volontÃ© du dÃ©partement des PyrÃ©nÃ©es-Atlantiques et de ses partenaires de concrÃ©tiser leur engagement en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique. GrÃ¢ce Ã lâ€™expertise dâ€™Ineo, prÃ©sente sur toute la chaÃ®ne de valeur, cette rÃ©alisation combine innovation, performance et responsabilitÃ© environnementale. Elle constitue un exemple inspirant pour les Ã©tablissements publics souhaitant rÃ©duire leur empreinte carbone tout en maÃ®trisant leurs dÃ©penses Ã©nergÃ©tiques. Â« GrÃ¢ce Ã cette installation photovoltaÃ¯que, nous aidons le DÃ©partement et le collÃ¨ge Ã tendre concrÃ¨tement vers les objectifs du dÃ©cret tertiaire Ã horizon 2060. Produire sa propre Ã©lectricitÃ©, câ€™est Ã la fois rÃ©duire la dÃ©pendance au rÃ©seau, valoriser le patrimoine public et affirmer un engagement fort pour une Ã©nergie propre et locale Â» souligne Jean Lafarge, Directeur dâ€™Ineo, entitÃ© dâ€™Equans France, en Aquitaine.

EncadrÃ©

Chiffres clÃ©s du projet