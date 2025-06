Reportage/Silosun : la haute couture photovoltaÃ¯que sâ€™invite dans le monde industriel

A Tarascon en Provence, la société marseillaise Silosun vient de réaliser une véritable prouesse technique en installant plus de 5 MWc de solaire photovoltaïque sur la toiture du siège social de la société Conserves France dédié à une activité agro-alimentaire lié à la tomate. Le tout dans un contexte de désamiantage et en coactivité ! Un chantier de deux ans qui a concentré tous les défis possibles que sont capables de relever les équipes de Silosun en matière de toitures industrielles. Oh Bonne Mère !

Au milieu des champs, sur la commune de Tarascon, le paradis de la tomate transformée a changé de ciel. En deux ans et par tranches successives de chantier, les toitures amiantées de cette conserverie sont entrées de plein pied dans la modernité. Et qu’on se le dise ! Ce projet d’envergure, initié et piloté par Alexandre François, directeur technique de Conserves France, filiale française de Conserves Italia (1,2 milliard d’euros de CA et 11 sites dans le monde), a failli ne jamais voir le jour tant les contraintes humaines, techniques, réglementaires et financières le rendaient complexe. Il s’agissait d’organiser le désamiantage externe et interne de la toiture, la remplacer par une couverture moderne en bac acier et y installer des modules photovoltaïques sur près de 40 000 m² de surface. « Tout ceci sans créer le moindre impact sur la sécurité physique et sanitaire des collaborateurs, les activités industrielles et logistiques du site, en 2×8 ou 3×8 toute l’année, ne pouvant être stoppées » détaille Alexandre François, directeur du site.

« Ce projet est d’abord et avant tout, un projet de réhabilitation industriel »

De telles toitures d’aussi grandes dimensions ont forcément retenu l’attention de nombreux développeurs dans ce coin de Provence baigné par le soleil méridional. Ils ont été quelques-uns à vouloir s’attaquer à cette réhabilitation hors normes de toitures et la proposer aux AO CRE. Des intentions qui ne sont finalement restées que velléités au vu de la complexité du dossier ! Tous ont baissé pavillon face à l’irréalisable, tous à l’exception d’un discret développeur local qui s’est fait de la rénovation/solarisation des toitures industrielles de sites en activité une vraie spécialité. Fidèles à la devise de Mark Twain : « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait », les équipes de Silosun ont relevé le défi de la coactivité, fortes d’une expérience unique de près de 17 ans de ce genre de chantier. « Vous savez, ce projet est d’abord et avant tout, un projet de réhabilitation industriel. L’enjeu principal n’était pas le photovoltaïque. L’enjeu principal a été de prendre le temps de comprendre le process industriel de Conserves France, d’appréhender la vision du cycle logistique et son flux de camions sans jamais impacter l’activité du site via une planification fine, déclinée jour après jour. Il était impératif que la temporalité des travaux ne nuise jamais à l’exploitation de l’usine. C’est l’école de la rigueur et du professionnalisme » confie Sabri Khadhraoui dirigeant de Silosun.

Un chantier de deux ans

Sur ce chantier qui a duré près de deux ans sous la houlette de Silosun, 20 000 m² de toitures ont été dépolluées et désamiantées, les murs défloqués. Près de 400 tonnes d’amiante ont ainsi été retirées. Les charpentes ont également été renforcées – Silosun dispose d’un département ingénierie structure en interne – et seront à même de mieux résister aux phénomènes cévenols qui s’intensifient d’année en année. « Nous avons retrouvé une toiture saine, renforcée, étanche qui donne un formidable coup de boost au site, une nouvelle jeunesse. Nous avons considérablement amélioré les conditions de travail et avons redonné de nouvelles perspectives à l’usine » renchérit Alexandre François.

Une batterie de 10 MWh pour du solaire 24h/24h

Sur le plan photovoltaïque, là encore il n’est question que de superlatifs. Près de 40 000 m² de surface ont été solarisés pour une puissance qui dépasse les 5 MWc, là où la moyenne des projets en toitures ne dépasse guère les 3 MWc en France. « La centrale produira plus de 6 000 MWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 1 300 foyers. A la clé, une réduction annuelle de 1700 tonnes de CO2 chaque année » confirme Sabri Khadhraoui. Il est à noter que cette centrale a fait l’objet d’un financement participatif via Enerfip à hauteur de 750 000 euros pour un investissement total de 7.5 millions d’euros. Près de 250 investisseurs locaux ont ainsi pu participer au projet. Sous le régime de l’autoconsommation avec complément de rémunération, cette centrale peut à tout moment basculer dans un régime d’autoconsommation collective pour les besoins du voisinage ou de la commune de Tarascon. Lors de l’inauguration, Sabri Khadhraoui n’a d’ailleurs pas manqué l’occasion d’en glisser un mot à Lucien Limousin, le maire de Tarascon. « Nous allons dans les semaines qui viennent coupler cette installation photovoltaïque à un système de stockage. Nous allons ainsi implanter une batterie de 10 MWh qui nous permettra d’alimenter le soir l’éclairage public de la collectivité mais aussi alimenter le site industriel qui fonctionne en 3×8. Pour de l’électricité verte 24h/24 ! » précise Sabri Khadhraoui. Une proposition qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. N’est-ce pas monsieur le maire ? Et Silosun ne devrait pas s’arrêter là avec Conserves France qui dispose d’un site industriel équivalent dans le Lot et pour lequel la société marseillaise prépare là encore une réhabilitation d’envergure avec centrale solaire à la clé.

« Le solaire est aujourd’hui une lame de fonds mondiale que rien ne pourra arrêter »

Forte de son modèle d’affaires centrée sur la réhabilitation/solarisation des grandes toitures, « premier gisement et élément clé de la transition énergétique » pour Sabri Khadhraoui, la société Silosun qui emploie une quarantaine de personnes est très confiante dans son modèle d’affaires de long terme. « Il n’y a plus de retour possible sur le solaire. Il est indéniable que nous connaissons à l’heure actuelle des soubresauts, comme dans toute croissance économique. Des soubresauts qu’il faut accepter. Nous devons notamment faire face, le printemps venu, à un problème d’adéquation entre la production et la demande d’électricité. Mais les sauts technologiques et la baisse des prix du stockage vont y remédier. Qu’on se le dise, le solaire est aujourd’hui une lame de fonds mondiale que rien ne pourra arrêter » analyse avec clairvoyance Sabri Khadhraoui. Aujourd’hui, Silosun déploie une stratégie d’expansion sur le territoire national. Elle est bien sûr présente dans le Sud-Est autour de son siège à Marseille mais également à Lyon, Toulouse et Nantes. La prochaine étape passera par des implantations dans le Nord et l’Est de la France. Aujourd’hui, Silosun dispose en exploitation d’un peu plus de 50 MW de centrales et autant en construction. De fil en aiguille, la discrète Silosun étire les mailles de son savoir-faire de haute couture solaire sur les toitures de France. Autour d’un désir fort : « demeurer indépendant pour conserver notre agilité et notre liberté de décisions, nos deux indéniables points forts » conclut Sabri Khadhraoui.

Encadré

Avec Solelio, de la réhabilitation industrielle à l’agrivoltaïsme

Pour élargir son expertise, Silosun vient d’investir dans une société perpignanaise experte, Solelio, spécialisée dans l’agrivoltaïsme, avec comme directeur général un ancien du bureau d’études Tecsol Malik Hamidi rompu à cet univers de l’agrivoltaïsme, à la croisée des chemins de l’agriculture et du renouvelable. « Nous pouvons dégager des synergies entre les deux entreprises. Silosun a l’expérience des financements et des projets complexes dans le monde industriel. Solelio dispose d’une connaissance approfondie du sujet agrivoltaïsme. Ce partenariat est porteur de sens » se réjouissent les deux protagonistes de cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Une initiative commune agrivoltaïque qui devrait porter ses fruits…

