ActualitÃ©/FHE et UrbanSolar Energy : une collaboration qui fait sens pour optimiser lâ€™autoconsommation solaire

D’un côté FHE, la société perpignanaise spécialiste de domotique qui dispose d’un boîtier qui permet d’optimiser son autoconsommation solaire à hauteur de 60 à 70%. De l’autre, UrbanSolar Energy, une start-up lyonnaise créatrice d’une batterie virtuelle qui valorise les surplus générés. Deux concepts complémentaires que les deux entreprises proposent désormais en collaboration à leurs clients autoconsommateurs. Dans une logique vertueuse de qualité de service !

Parangons de l’innovation dans le domaine de la valorisation de l’autoconsommation solaire, les sociétés FHE et UrbanSolar Energy viennent d’entrer en collaboration pour proposer deux offres complémentaires de services à leur client respectif. La société FHE propose son boîtier domotique asservi au chauffage capable d’optimiser l’autoconsommation à hauteur de 70% notamment en permettant la mise en phase les consommations avec les périodes de production. Pour le surplus, deux solutions s’offrent aux utilisateurs, soit la revente sur le réseau à 10 ctes d’€ le kWh, soit le stockage physique ou virtuel. « Avec notre boîtier, nous obtenons des taux d’autoconsommation tels, que la batterie physique atteint difficilement sa rentabilité. C’est ainsi que l’offre de batterie virtuelle a attiré toute notre attention » confie Jonathan Laloum, directeur général de FHE.

UrbanSolar Energy, opérateur de vente d’électricité 100% renouvelable, a inventé en France le concept de batterie virtuelle. « Nous stockons le surplus d’électricité sans limite de volume, ni de temps. Nous fonctionnons, sans coût d’acquisition, uniquement par abonnement pour un montant de 1€ par kWc installé par mois soit pour un 3 kWc une somme de 36 € par an » commente Cyril Morin, fondateur d’Urban Solar Energy. S’abonner à UrbanSolar Energy, c’est rester libre et ne pas être menotté à un contrat de vingt ans avec un tarif bloqué à 10 ctes d’€ alors que les prix de l’électricité n’ont de cesse d’augmenter. « Dans la durée, notre proposition intégrée et éprouvée est plus intéressante. Et le millier de souscripteurs qui nous suivent déjà, adhère avec conviction à la démarche » poursuit Cyril Morin.

Nantis des deux dispositifs, boîtier FHE et batterie virtuelle, les clients autoconsommateurs bénéficient d’un retour sur investissement (ROI) de sept à huit ans très pertinent. « Cette offre d’UrbanSolar Energy, couplé à notre boîtier FHE, nous permet de proposer un service de batterie virtuelle sans surcoût qui offre une vrai qualité de service dans la valorisation de l’autoconsommation. Avec UrbanSolar Energy, chacun de notre côté, nous allons pousser cette offre complémentaire. Parmi nos 22 000 utilisateurs du boîtier FHE, nous avons déjà quelques clients communs ravis du dispositif mis en place avec UrbanSolar Energy. Nous croyons fortement en cette offre que les promoteurs avec lesquels nous travaillons plébiscitent déjà » conclut Jonathan Laloum. FHE & Urban Solar Energy, une collaboration propice au développement inéluctable de l’autoconsommation solaire sur fond d’innovation et de qualité de services !