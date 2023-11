INNOV8FRANCE fait acte de croissance externe pour doper son expertise

INNOV8 FRANCE acquiert les actifs des sociétés Spirexel et RenEco afin de renforcer le pôle technique & support de sa division Digital Power. Et de créer la filiale SPIRECO, une nouvelle entité regroupant Spirexel & RenEco avec pour objectif de renforcer son pôle technique et de proposer des solutions innovantes.

INNOV8 GROUP, acteur majeur de l’écosystème digital et connecté, vient d’acquérir les actifs de deux entreprises de renom dans le domaine des solutions énergétiques résidentielles. Spirexel, qui possède plus de 22 ans d’expérience dans le photovoltaïque & Pompes à Chaleur, basée à Six-fours-Les-Plages en région PACA, ainsi que RenEco, spécialisée en Rénovation Energétique située à Lyon. Cette opération stratégique s’inscrit dans la volonté d’INNOV8 GROUP de renforcer son pôle technique (support, formation, hotline,…) et de proposer des solutions innovantes (commerciales, produits, services, solutions de financement, …) auprès de ses partenaires distributeurs, installateurs et clients finaux..

Une expérience de plus de 22 ans dans le domaine du photovoltaïque

La nouvelle entité permettra au groupe de valider techniquement et commercialement de nouvelles offres dédiées à la transition énergétique.

L’acquisition conjointe de Spirexel et RenEco est une étape cruciale dans la croissance du pôle Digital Power d’INNOV8 GROUP. Ces deux entreprises apportent une expertise technique importante et joueront un rôle essentiel au sein de la nouvelle entité, SPIRECO, qui aura la responsabilité de valider l’ensemble des solutions de nos partenaires technologiques et d’assurer un niveau de support optimal pour répondre aux attentes des nouveaux installateurs agrées.

INNOV8 GROUP attache une grande importance au développement des compétences techniques (Solaire & Pompes à Chaleur) de son nouveau pôle Digital Power. Plus de 20 collaborateurs qualifiés rejoindront donc le groupe pour renforcer le pôle technique, avant-vente et après-vente.

Damien Lapalus, qui sera étroitement lié à cette nouvelle entité, se réjouit de rejoindre le groupe INNOV8 et d’apporter son expertise technique d’installateur au sein du groupe pour accompagner le développement des marques de premier plan, telles que Huawei et TCL, sur le marché français. Il déclare : “C’est une occasion exceptionnelle pour SPIRECO de devenir une partie intégrante d’INNOV8 GROUP. Nous sommes fiers de mettre notre expérience de plus de 22 ans dans le domaine du photovoltaïque au service de ce groupe visionnaire. Notre objectif est de garantir la qualité des solutions de nos partenaires technologiques tout en offrant un support technique exemplaire aux installateurs partenaires. Ensemble, nous contribuerons activement à la transition énergétique en France.”

« Renforcer notre présence dans le secteur des énergies renouvelables »

“Nous sommes ravis d’accueillir SPIRECO dans la famille INNOV8 GROUP. Cette acquisition s’inscrit pleinement dans notre stratégie visant à proposer un niveau de service et de support technique d’excellence à nos clients, tout en renforçant notre présence dans le secteur des énergies renouvelables. Nous sommes déterminés à développer les compétences de notre nouveau pôle Digital Power pour garantir des solutions de qualité supérieure et des réponses techniques pertinentes à nos partenaires distributeurs et installateurs. Cette étape est un témoignage de notre engagement envers un avenir plus vert et plus proche de nos clients”, a déclaré Stéphane Bohbot, Président d’INNOV8 GROUP.

INNOV8 GROUP est impatient de collaborer avec les équipes de Spirexel et RenEco pour créer un avenir plus durable pour tous. Cette acquisition renforce notre engagement envers l’écosystème industriel et commercial des Energies Renouvelables, tout en favorisant la croissance économique et la création d’emplois en France et à l’échelle internationale.

Encadré

Quid d’INNOV8 Group ?

INNOV8 GROUP est spécialiste de l’écosystème digital et connecté et met à disposition des professionnels et des particuliers des services et produits ultra-innovants contribuant à la transition écologique et posant les bases d’une consommation digitale bas carbone. INNOV8 GROUP est organisé autour de deux pôles d’activités complémentaires : DIGITAL CONNECT, dédié à la distribution de produits connectés grand public avec une attention particulière portée sur le développement de nouveaux produits fabriqués en France et DIGITAL POWER, dédié à la distribution de solutions renouvelables et connectées qui accompagnent la transition énergétique. Présent depuis 2012 en France et à l’international, INNOV8 GROUP emploie plus de 200 personnes en France (Innov8 France & ascendeo), en Espagne (Innov8 Iberia) et à Hong Kong & Chine (InnovHK).