Lâ€™agence ADâ€™OCC et le pÃ´le DERBI organise une journÃ©e consacrÃ©e au stockage de lâ€™Ã©nergie Ã  Toulouse

Stockage de l’énergie, où en est-on ? Pour faire le point sur la situation, l’agence AD’OCC et le Pôle de compétitivité Derbi organisent une journée dédiée au stockage stationnaire de l’énergie électrique le jeudi 16 novembre à La Cité de Toulouse.

Pour accompagner l’essor des énergies renouvelables (solaire et éolien) et pallier la variabilité de la production, l’augmentation des capacités de stockage de l’électricité est une nécessité. Cette journée réunira tout l’écosystème occitan de la filière énergie et sera l’occasion de faire un état des lieux des besoins, de présenter les offres et les solutions innovantes existantes en région Occitanie.

forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5hE9daj35UiPieK-rk0yUgy7alRDebRBqiUc9CSBVPJUOFo0MVRTM0NRV0NJWldFTFA5MlZGSVlTSS4u