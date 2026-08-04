African Energy Week (AEW) 2026 : comment lâ€™Afrique peut transformer son potentiel Ã©nergÃ©tique de 850 TW en prochain boom industriel mondial?

OrganisÃ© par le Prix Zayed pour le dÃ©veloppement durable, le Forum Â« Future Economies Â» de lâ€™AEW 2026 explorera comment des innovations Ã©prouvÃ©es peuvent attirer les investissements et transformer le potentiel de 850 TW dâ€™Ã©nergie propre de lâ€™Afrique en croissance industrielle. Disruptif!



Le Prix Zayed pour le dÃ©veloppement durable animera une session phare lors du Forum sur les Ã©conomies de demain dans le cadre de lâ€™African Energy Week (AEW) 2026, qui se tiendra du 12 au 16 octobre au Cap. La table ronde intitulÃ©e Â« De lâ€™Ã©nergie Ã la position : Ã©nergie, industrie et souverainetÃ© dans la prochaine Ã©conomie africaine Â» examinera comment lâ€™Afrique transforme des innovations Ã©prouvÃ©es en investissements industriels bancables.

Depuis plus de 20 ans, le Prix Zayed pour le dÃ©veloppement durable finance des technologies et soutient des innovateurs opÃ©rant dans certains des environnements les plus limitÃ©s en ressources au monde. Le modÃ¨le est simple : dÃ©montrer dâ€™abord un impact mesurable, rÃ©duire ensuite le risque dâ€™investissement, puis mobiliser des volumes plus importants de capitaux privÃ©s et publics.

Cette approche rÃ©pond directement Ã lâ€™un des plus grands dÃ©fis de lâ€™Afrique en matiÃ¨re dâ€™investissement. Le continent dispose dâ€™un potentiel thÃ©orique estimÃ© Ã 850 TW en Ã©nergie Ã©olienne et solaire, suffisant pour redÃ©finir les marchÃ©s Ã©nergÃ©tiques mondiaux. Pourtant, seule une fraction de cette ressource a attirÃ© des financements commerciaux, malgrÃ© la rentabilitÃ© compÃ©titive des Ã©nergies renouvelables et lâ€™abondance des ressources naturelles.

La dynamique dâ€™investissement sâ€™accÃ©lÃ¨re. Masdar et Africa50 mÃ¨nent une initiative de 10 milliards de dollars visant Ã atteindre une capacitÃ© de 10 GW dâ€™Ã©nergies renouvelables dâ€™ici 2030, tandis que des projets tels que le parc Ã©olien de 10 GW en Ã‰gypte et le complexe dâ€™hydrogÃ¨ne vert de 6 GW prÃ©vu au Maroc, dâ€™un coÃ»t de 27,2 milliards de dollars, tÃ©moignent dâ€™une ambition industrielle croissante.

La session examinera Ã©galement les flux de capitaux vers les infrastructures numÃ©riques africaines. Le continent ne reprÃ©sente actuellement que 0,6 % Ã 1 % de la capacitÃ© mondiale des centres de donnÃ©es, mais plus de 500 MW sont dÃ©jÃ opÃ©rationnels et 890 MW supplÃ©mentaires sont en cours de dÃ©veloppement. Ã€ lui seul, le marchÃ© sud-africain des centres de donnÃ©es dÃ©diÃ©s Ã lâ€™IA devrait passer de 99,37 millions de dollars en 2026 Ã 572,63 millions de dollars dâ€™ici 2031, soit un TCAC de 41,95 %.

Ces investissements illustrent une leÃ§on plus gÃ©nÃ©rale. Les infrastructures dâ€™IA ont attirÃ© des capitaux substantiels car la demande est Ã©vidente, les projets sont validÃ©s sur le plan commercial et les modÃ¨les de revenus sont bien compris. Lâ€™opportunitÃ© que reprÃ©sente lâ€™Ã©nergie propre en Afrique nÃ©cessite la mÃªme progression â€“ de lâ€™innovation Ã©prouvÃ©e Ã la confiance des investisseurs â€“ avant que le financement puisse prendre de lâ€™ampleur.

Â« Cette session va au cÅ“ur du dÃ©fi de lâ€™investissement en Afrique. Le Prix Zayed pour le dÃ©veloppement durable sâ€™est attachÃ©, depuis plus de deux dÃ©cennies, Ã dÃ©montrer que lâ€™innovation doit gagner la confiance avant dâ€™attirer les capitaux, et câ€™est cet Ã©tat dâ€™esprit dont lâ€™Afrique a besoin pour transformer son immense potentiel en matiÃ¨re dâ€™Ã©nergies propres en croissance industrielle, en souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique et en Ã©conomies compÃ©titives Ã lâ€™Ã©chelle mondiale Â» , confie NJ Ayuk, prÃ©sident exÃ©cutif de la Chambre africaine de l’Ã©nergie.

Cette session renforce lâ€™objectif plus large de lâ€™AEW 2026, qui consiste Ã transformer les ressources Ã©nergÃ©tiques de lâ€™Afrique en valeur Ã©conomique Ã long terme. PlutÃ´t que de se demander si les capitaux existent, la discussion vise Ã examiner comment des innovations Ã©prouvÃ©es, des politiques efficaces et des partenariats stratÃ©giques peuvent garantir que ces capitaux soient injectÃ©s dans des projets qui font progresser les ambitions industrielles du continent.