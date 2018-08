StabilitÃ© des tarifs pour le troisiÃ¨me trimestre pour les installations entre 9 et 100 kWc

Les bilans des demandes de raccordement transmis par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) totalisent, pour le trimestre du 1er avril 2018 au 30 juin 2018, une puissance crête cumulée de 18,8 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif Ta ou de la prime Pa (installations de puissance inférieure ou égale à 9 kWc), et de 75,2 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif Tb ou de la prime Pb (installations de puissance strictement supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc). En application de l’annexe 1 de l’arrêté du 9 mai 2017 susmentionné et en considérant les bilans des demandes de raccordement transmis par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité dans le délai prévu par les dispositions de l’arrêté du 9 mai 2017 (soit avant le 15 juillet 2018), il en ressort les tarifs suivants.

En intégré au bâti, la baisse se poursuit avec 19,30 ctes€/kWc pour les moins de 3 kWc et 16,52 ctes€/kWc pour les moins de 9 kWc. En intégré simplifié, c’est le statu quo avec un tarif de 18,55 ctes€/kWc pour les moins de 3 kWc et 15,77 ctes€/kWc pour les moins de 9 kWc. Entre 9 et 100 kWc, la stabilité prévaut là encore 12,07 ctes€/kWc entre 9 et 36 kWc et 11,25 ctes€/kWc entre 36 et 100 kWc.

En matière d’autoconsommation et vente avec surplus, rien en bouge par rapport au trimestre précédent avec des primes de 390 €le kWC pour des moins de 3 kWc, 290 €le kWC pour des moins de 9 kWc, 190 €le kWC pour des moins de 36 kWc et 90 €le kWC pour des moins de 100 kWc et des tarifs d’achat de surplus de 10 ctes€/kWC pour les moins de 3 kWc jusqu’à 9 kWc et 6 ctes€/kWc pour les installations entre 9 et 100 kWc.