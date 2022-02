Avec des volumes records dans le solaire PV, le raccordement des EnR Ã©lectriques Ã  son plus haut niveau historique en 2021

Publication du Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2021

La puissance totale du parc électrique EnR – hydroélectricité, éolien, solaire photovoltaïque, et bioénergies confondus – s’élève, fin 2021 à 59 781 MW. Cela représente une hausse de près de 4 GW (3 951 MW) sur l’année, les filières solaire photovoltaïque et éolienne comptant respectivement pour 2 687 MW et 1 202 MW des nouvelles capacités raccordées. Les énergies renouvelables ont participé à hauteur de 25 % à la couverture de la consommation d’électricité de France métropolitaine au cours de l’année 2021. Une baisse de deux points par rapport à l’année précédente qui s’explique par une production renouvelable en légère baisse (117,5 TWh contre 121,2 TWh en 2020) et par une consommation électrique plus importante qu’en 2020, année impactée par les confinements liés à la pandémie de Covid-19. Sur le dernier trimestre 2021, 1 084 MW de nouvelles installations ont été raccordées aux réseaux d’électricité métropolitains, dont 761 MW pour le solaire (record trimestriel) et 310 MW pour l’éolien.