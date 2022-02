Urbasolar, parmi les grands dâ€™Europe de lâ€™industrie solaire

Urbasolar affiche ces dernières années une croissance soutenue d’envergure européenne. Le champion français du photovoltaïque adossé à l’électricien Axpo dévoile son plan à horizon 2030. Objectif : 10 GW en 2030 !

Fort d’une croissance annuelle d’en moyenne 40% sur les 3 dernières années, Urbasolar prévoit 320 millions d’€ de chiffres d’affaires au 30 avril 2022 et un EBITDA de 40 millions d’€, poursuivant son modèle de croissance soutenue et rentable.

4GW sont actuellement en développement en Espagne, Italie et Pologne

370 salariés impulsent désormais le développement du groupe en France et à l’étranger. Avec l’ambition d’exploiter un parc de centrales solaires de 10GW en 2030, soit 10 000 ha de parkings, grandes toitures, serres et terrains pollués ou anthropisés, Urbasolar, qui a su en une décennie s’imposer comme un leader sur le marché français du photovoltaïque, dispose maintenant également d’un large portefeuille de projets en Europe. 4GW sont actuellement en développement en Espagne, Italie et Pologne, pays dans lesquels Urbasolar a déjà installé ses filiales, en synergie avec les filiales d’Axpo, leader européen du trading d’électricité d’origine renouvelable. D’autres pays sont également ciblés par le groupe pour une implantation prochaine. Cette expansion s’accompagne de nombreuses créations d’emplois tant en France que dans les autres pays européens, soit une centaine de recrutements planifiés sur les 18 prochains mois.

Un environnement de hausse généralisée du prix de l’électricité en Europe

Les prix de l’électricité se sont emballés sur tous les marchés européens fin 2021, et cette situation perdure en 2022. Les tensions politiques, les incertitudes et variations du prix du carbone ou encore la flambée des cours du gaz ont plongé le marché de l’électricité dans une spirale infernale, avec des cours qui sur 6 mois ont atteint une augmentation record de 400%, et un prix de l’électricité photovoltaïque d’autant plus compétitif avec celui des énergies traditionnelles. Parallèlement à cette hausse généralisée du prix de l’électricité, le solaire photovoltaïque a quant à lui aussi, battu des records ! Avec près de 26 GW de nouvelles capacités installées en 2021 selon SolarPower, l’Europe enregistre une progression de 34% vs 2020. Une tendance avérée, puisque les prévisions à horizon 2025 sont de 330 GW, soit un doublement en 4 ans de la puissance installée à ce jour.

Une expansion européenne facilitée par la performance des outils développés par Urbasolar

Dans ce contexte de hausse des prix de l’électricité, Urbasolar déploie ses savoir-faire en matière de développement de projets, financement, construction, et exploitation de centrales solaires, en renforçant ses exigences de qualité environnementale et avec toujours plus d’innovation technologique. Les processus désormais entièrement digitalisés, développés et améliorés par les équipes de R&D du groupe depuis 15 ans, permettent l’augmentation rapide du nombre de projets, de la taille des projets, et une plus grande diversité géographique. Et comme le dit le slogan d’Urbasolar : Solar Energy for a Green Planet !