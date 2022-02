Brite Solar, acteur europÃ©en innovant de l’agrivoltaÃ¯sme, allie photosynthÃ¨se et production Ã©lectrique

Compte tenu de l’importance de rendre l’agriculture plus verte et plus durable, Brite, une entreprise grecque financée par EIC, met en œuvre un projet nommé PanePowerSW labellisée SolarImpulse. La technologie du projet consiste en un verre de panneau solaire transparent qui peut générer de l’énergie propre tout en permettant à la lumière de briller à travers les fenêtres des serres.

Selon les prévisions des Nations unies, la population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards d’habitants en 2050. La gestion durable de l’alimentation, de l’énergie et de l’eau sera donc plus importante que jamais. L’agriculture sous serre peut être une solution pour répondre à la demande alimentaire croissante. Cependant, l’exploitation des serres nécessite de l’énergie pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation et le pompage, ce qui représente 25 à 28 % des coûts d’exploitation totaux et a un impact négatif sur l’environnement.

PanePoweSW est une technologie innovante de verre solaire qui utilise une combinaison de nanomatériaux à spectre décalé avec des cellules solaires en silicium monocristallin. Contrairement aux autres solutions photovoltaïques, PanePowerSW est un verre solaire transparent à plus de 80 % qui génère de l’énergie propre, réduit les coûts énergétiques et, plus important encore, permet à la lumière de le traverser sans affecter la photosynthèse, ce qui le rend idéal pour les applications en serre. Les avantages pour l’environnement :

•Performance des cellules solaires améliorée de 10 %.

•Amélioration de 3 % du rayonnement actif photosynthétique

•47,3MWh d’électricité produite par an pour chaque 1000m2 déployé (Europe)

•Réduction de 14 tonnes d’émissions de CO2 par an pour chaque 1000m2 déployé (Europe)

D’une part, la technologie de PanePowerSW conduit à une réduction significative des coûts d’exploitation de l’énergie dans les serres. D’autre part, il permet la croissance des cultures grâce à sa surface transparente. Cette innovation a déjà un impact. Le Dr Nick Kanopoulos, président et chef de la direction de PanePowerSW, a déclaré : “une étude d’empreinte CO2 pour la culture de raisins dans une serre pilote avec notre verre solaire développé en Grèce, a signalé pour la première fois au niveau mondial une empreinte négative par kg de cultures produites. Cela est une contribution majeure de notre technologie à l’effort mondial pour “restaurer notre terre” à un environnement de vie meilleur et plus vert.” En plein champ, des installations de Green Glass sur 50% des terres viticoles de l’UE (3,1 M ha) produiraientt 1 M GWh d’électricité par année réduisant les émissions de CO2 de 677 millions de tonnes/an.

C’est la société Brite qui a développé un verre spécialisé, appelé Green Glass, qui optimise l’équilibre entre la transparence nécessaire pour la croissante de la culture sous-jacente et la production d’énergie. Les applications pour le verre comprennent des structures de protection des cultures en plein air de plein champ mais aussi le bardage pour toits et murs de serres en verre. Tant en plein champ que dans les serres, la production l’électricité peut compenser l’énergie utilisée dans des exploitations agricoles. Brite offre une variété de verres produits avec une transparence différente et la capacité de puissance pour répondre aux exigences des différentes cultures et lieux géographiques différents.

Encadré

Les avantages financiers

Brite Solar est une entreprise spécialisée dans les nanomatériaux qui propose une nouvelle catégorie de matériaux en verre pour la construction de bâtiments.

•Un temps de retour sur investissement moyen de 4 à 5 ans

•10 000 euros d’économies par an pour chaque 1000m² déployé (Europe)

www.youtube.com/watch?v=DjCkJMPavuE&feature=emb_logo