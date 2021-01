Avec 57 opÃ©rations conclues en 2020, Envinergy franchit le cap dâ€™un closing par semaine !

Envinergy, conseil financier spécialiste des énergies renouvelables depuis 1977, a atteint fin 2020 les 4 gigawatts d’actifs cédés ou financés (toutes activités M&A et financement confondues), et dépasse l’objectif de un dossier bouclé par semaine qu’il s’était fixé. Trois chiffres clés dans les activités de financement et de M&A réalisées par Envinergy en 2020 : – 57 opérations conclues – 220 actifs concernés – 1 200 mégawatts de puissance !

En 2020, grâce à des dossiers de taille significative, la société Envinergy a vu croître son portefeuille de mandats de plus de 40% par rapport à l’année 2019. Déjà reconnu pour avoir cédé avec succès de nombreux projets ENRs en exploitation ou prêts à construire, Envinergy est désormais actif et reconnu sur des opérations portant sur des portefeuilles de projets « early stage » et sur des plateformes détentrices d’actifs à tout stade de développement et d’équipes opérationnelles. Outre l’agilité de l’équipe d’Envinergy qui sait appréhender des opérations de plus en plus complexes et diverses, cette évolution révèle la volonté des développeurs tout autant que celle des investisseurs, de nouer des partenariats plus en amont.

Une place de choix pour l’éolien et le solaire

Les opérations de financement et M&A conclues par l’intermédiaire d’Envinergy sont, en 2020 et ce depuis deux ans, réparties de façon homogène entre les secteurs éolien, hydroélectricité et solaire. Alors que le domaine de l’hydroélectrique est – et restera – un contributeur important des activités d’Envinergy, l’éolien et le solaire occupent désormais une place de choix – ces deux secteurs bénéficiant d’une belle croissance – aux côtés de projets en biomasse et stockage qui arrivent progressivement. « Malgré les innombrables défis et certains retards engendrés par la crise solaire, Envinergy a bouclé le financement et la transaction de 57 dossiers pour un total qui dépasse 1 GW de puissance. La belle croissance des activités de financement, avec nos missions de levées de dette, LBO et augmentation de capital, illustre le dynamisme des 20 collaborateurs d’Envinergy qui, en parallèle, travaillent sur 40 dossiers – toutes activités confondues – dès ce début d’année. Nous sommes particulièrement fiers de tout ce travail accompli et déjà focalisés, comme toute l’équipe, sur les nombreux challenges de 2021 ! », ont déclaré Nicolas Picard et Eric Reisse, Directeurs Généraux d’Envinergy.