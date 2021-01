Delta fournit 1500 onduleurs de chaÃ®ne Delta M70A pour la plus grande centrale photovoltaÃ¯que au sol d’Allemagne du Sud

Delta, l’un des leaders mondiaux de solutions d’électronique de puissance, coopère depuis quelques semaines avec Anumar, fournisseur réputé de services d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction d’Ingolstadt, pour la construction et l’exploitation de ce qui sera le plus grand parc solaire d’Allemagne du Sud. Une référence de choix pour Delta !

Le projet Solarpark Schornhof, situé à l’ouest d’Ingolstadt, devrait être achevé d’ici la fin du premier trimestre 2021. Financé par des contrats d’achat d’énergie (CAE) et des subventions accordées dans le cadre de la loi allemande sur les énergies renouvelables (EEG), le projet vise à réduire les émissions de CO2 d’un maximum de 77 000 tonnes par an avec une puissance de sortie de 120 MW. À ce jour, plus d’un tiers des 1 500 onduleurs de chaîne Delta M70A qui constitue le projet a déjà été déployé sur ce parc solaire.

118 GWh d’électricité chaque année

Anumar a choisi les onduleurs de branche Delta M70A pour leur conformité aux exigences de la nouvelle règlementation technique en matière de connexion haute tension VDE (VDE-AR-N 4120), ce qui est un prérequis essentiel pour le raccordement de la centrale au réseau haute tension. Au total, Delta fournira les 1 500 onduleurs nécessaires pour répondre aux besoins du site, tandis que les premiers panneaux produisant 70 MW d’énergie ont d’ores et déjà été branchés au réseau fin octobre 2020. Avec une puissance de sortie maximale de 120 MW, la centrale photovoltaïque est conçue pour produire 118 GWh d’électricité chaque année. À Solarpark Schornhof, des jeux de douze faisceaux de câbles d’une puissance maximale de 70 kW sont combinés dans un seul onduleur. Cela permet de convertir la sortie DC des modules solaires en 400 V AC, qui est ensuite combinée avec la sortie de 20 autres onduleurs avant d’être transmise à l’un des quelques 60 transformateurs. Les 60 transformateurs convertissent cette sortie en 20 kV. L’énergie est ensuite transmise à la sous-station qui, au cours d’une seconde étape, augmente la tension jusqu’à 110 kV. Depuis la sous-station, l’énergie est finalement injectée dans le réseau public via la ligne électrique aérienne de 110 kV située à proximité entre Schrobenhausen et Ingolstadt. L’électricité produite à Solarpark Schornhof sera suffisante pour alimenter jusqu’à 30 000 foyers, ce qui équivaut à l’ensemble de l’arrondissement rural de Neuburg-Schrobenhausen.

Un onduleur à haute densité de puissance

Markus Brosch, PDG d’Anumar, commente ce déploiement en expliquant : « Pour un projet aussi important que Solarpark Schornhof, il était essentiel pour nous de disposer d’un partenaire de confiance capable de répondre rapidement et précisément à nos besoins. Cela fait de nombreuses années que nous installons des équipements Delta, groupe avec lequel nous avons déjà mené à bien plusieurs grands projets solaires du fait notamment de leur organisation permettant une assistance et un support rapides, professionnels et aisément joignable. » Andreas Hoischen, Directeur principal de la division Onduleurs photovoltaïques de Delta EMEA, ajoute : « Grâce à sa conception très compacte, notre onduleur M70A est facile à transporter, à installer et à raccorder. Sa haute densité de puissance le rend particulièrement attractif pour les grandes centrales en toitures ou comme ici pour cette centrale au sol de Schornhof ».

Encadré

Un parc plus vert que vert

L’un des défis à relever était de créer de la meilleure façon qui soit un parc solaire avec un impact écologique aussi faible que possible. Seule la moitié du site de 140 hectares comprendra des modules solaires. Les 70 hectares restants seront transformés en un « havre de verdure » par l’opérateur. Cette partie du projet implique la plantation de quelque 50 000 nouveaux arbustes et arbres tout en conservant les bois existants aux alentours.