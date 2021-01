ConfÃ©rence EnR Entreprises : compÃ©titivitÃ© avÃ©rÃ©e et solutions recherchÃ©es

L’Institut Orygeen, Enerplan et France Énergie Éolienne ont organisé la 3ème édition de la Conférence EnR Entreprises en partenariat avec l’ADEME, le mardi 12 janvier dernier, sous le parrainage du Ministère de l’Économie et des Finances. Cette journée, qui s’est articulée autour de 4 tables rondes et 2 regards croisés, a réuni 35 intervenants et plus de 250 participants, a rencontré un franc succès. Avis unanime : il est urgent d’agir !

La crise sanitaire actuelle souligne l’importance d’accélérer la lutte contre le changement climatique et l’Europe l’a acté en relevant tout récemment son objectif de baisse d’émissions à – 55% en 2030. Dans cette lutte, le rôle des entreprises sera déterminant. La table ronde des Présidents a montré qu’elles intègrent de plus en plus cette priorité dans leur stratégie globale. Unilever a décrit son engagement vis à vis de l’ensemble de ces parties prenantes, tandis que les dirigeants des ETI comme Triballat Noyal, Unima, Poujoulat, ou le Groupe Rocher ont partagé comment ces actions s’inscrivent dans leur raison d’être et leurs valeurs.

Les PPA avec les entreprises ont le vent en poupe

La compétitivité croissante des EnR ouvre des opportunités tout en dynamisant l’action des entreprises, comme ont témoigné plusieurs intervenants. Thomas Courbe, Directeur Général

des Entreprises au Ministère de l’Economie et des Finances, lors de l’ouverture de la

Conférence, a non seulement rappelé les initiatives du Plan de Relance autour de la chaleur renouvelable, de l’hydrogène et des batteries, mais aussi partagé l’engagement du Gouvernement pour sécuriser la localisation en France des industriels de l’aval. Alors que l’IAE nous prédit que les EnR seront la première source de production d’électricité dans le monde dès 2025, les témoignages d’Orange, ADP, METRO, RATP ou de la SNCF ont montré qu’avec plus d’une douzaine de contrats signés les Corporates PPA, des contrats d’achat de gré à gré, sont en train de se faire une place en France. Plusieurs acteurs tels que La Poste Immo ont même souligné le risque d’une offre insuffisante pour la demande des cinq prochaines années.

L’économie de demain sera en phase avec la nature ou ne sera pas

Comme l’a souligné Fabrice Boissier le Directeur Général de l’ADEME, cette conférence a aussi mis en exergue des stratégies de plus en plus intégrées autour de l’Énergie et du Climat qui agissent sur l’efficacité énergétique, sur la migration vers l’électricité renouvelable et sur la mise en place de solutions biomasse, biogaz, CSR ou géothermie pour décarboner la production de chaleur. Ainsi l’ont exprimé les représentants d’Avril, Solvay, Bel ou de France Chimie. Même si Laurent Michel, Directeur Général de l’Energie et du Climat et Dominique Jamme, Directeur Général des Services de la CRE, ont pu expliquer les évolutions règlementaires en cours pour faciliter le développement des EnR en France en ligne avec les objectifs de la PPE, les solutions se heurtent encore à de nombreux freins.

En conclusion Jean-Paul Torris, Président de l’Institut Orygeen et CEO de Savencia et Charles Kloboukoff Président de 1% pour la planète et Fondateur de Léa Nature ont partagé leur conviction que « l’économie de demain ne pourra exister que si elle est en harmonie avec la planète » (Charles Kloboukoff) et que « cette conférence a pu démontrer que la crise actuelle au lieu d’atténuer notre envie, a encore mis plus d’emphase dans les entreprises sur la lutte contre le changement climatique ».