Sharp Energy Solutions Europe obtient la certification ETN, essentielle pour le marchÃ© solaire franÃ§ais

Sharp Energy Solutions Europe fourbit ses armes pour conquérir le marché français. Le groupe vient d’obtenir la certification ETN (Enquête de Technique Nouvelle). Cette homologation marque la compatibilité avec les principales marques de sous-traitance, telles que Renusol, K2, EPC Solaire et PMT, ce qui garantit une compatibilité maximale avec les différentes structures de montage.

C’est fait, et c’est un soulagement pour Sharp. La certification ETN, qui vient d’être délivrée par les organismes de contrôle français agréés Alpes Contrôles et Sud-Est Prévention, atteste de la conformité des produits Sharp. Elle couvre la gamme actuelle de modules solaires résidentiels de Sharp, y compris le NU-JC420B, et marque une avancée significative pour l’entreprise. La certification ETN représente une exigence essentielle dans l’industrie solaire, car elle prouve qu’un module solaire est en adéquation avec la structure de montage spécifique choisie par l’installateur. Cette certification est non seulement obligatoire, mais elle joue également un rôle essentiel pour garantir que les installations photovoltaïques sont éligibles à une couverture d’assurance.

« Des solutions solaires de haute qualité qui répondent aux besoins uniques du marché résidentiel français »

Les installateurs français choisissent des modules photovoltaïques compatibles avec les systèmes de montage afin de garantir la fiabilité et l’étanchéité, en tenant compte de facteurs tels que les caractéristiques du toit. Cette approche souligne le rôle essentiel de la certification ETN, qui permet à Sharp Energy Solutions Europe d’aligner ses produits sur les préférences des installateurs. Sharp Energy Solutions Europe se prépare au lancement d’une gamme de modules de puissance supérieure, allant de 425 W à 435 W, afin de répondre à la demande croissante de solutions solaires plus puissantes. Ces futurs produits viendront étoffer l’offre de modules solaires certifiés ETN de la société, renforçant ainsi son engagement à fournir des solutions solaires de pointe, fiables et conformes aux normes d’assurance pour le marché résidentiel français. Celia Alcaraz, Country Manager Sharp Energy Solutions Europe, déclare: « L’obtention de cette certification ETN témoigne de notre engagement à fournir des solutions solaires de haute qualité qui répondent aux besoins uniques du marché résidentiel français. Nous comprenons l’importance des préférences des installateurs et de la conformité aux assurances, et cette certification renforce notre position de partenaire de confiance dans l’industrie. » Avec son portefeuille croissant de modules solaires certifiés ETN et le prochain lancement de modèles de plus grande puissance, Sharp Energy Solutions Europe est prête à avoir un impact significatif sur le marché français de l’énergie solaire résidentielle.