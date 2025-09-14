DMEGC Solar reconnue comme fournisseur de modules photovoltaÃ¯ques de rang 1 par S&P Global

S&P Global Commodity Insights vient de publier sa premiÃ¨re liste des entreprises de cleantech de rang 1. GrÃ¢ce Ã ses performances remarquables sur le marchÃ© mondial, sa soliditÃ© financiÃ¨re et ses avancÃ©es en matiÃ¨re de dÃ©veloppement durable, DMEGC Solar a Ã©tÃ© sÃ©lectionnÃ©e parmi les fournisseurs de modules photovoltaÃ¯ques de cette catÃ©gorie. Une jolie rÃ©fÃ©renceÂ !

Cette distinction de rang1 repose sur des critÃ¨res transparents, objectifs et exigeants, visant Ã identifier les acteurs leaders des technologies propres dans le monde. Le classement couvre quatre segments clÃ©s de lâ€™Ã©nergie : les modules photovoltaÃ¯ques, les onduleurs, les Ã©oliennes et les systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries. Les entreprises ont Ã©tÃ© Ã©valuÃ©es selon six dimensions, dont la part de marchÃ©, la capacitÃ© totale installÃ©e, la diversification mondiale, la performance financiÃ¨re et les indicateurs de durabilitÃ©. Pour obtenir le rang 1, une sociÃ©tÃ© doit dÃ©passer Ã la fois certains seuils absolus et les moyennes du secteur dans la majoritÃ© de ces critÃ¨res.

La sociÃ©tÃ© figure Ã©galement dans les classements de rang 1 Ã©tablis par Bloomberg New Energy et SMM

Au premier semestre 2025, les livraisons de modules photovoltaÃ¯ques de DMEGC Solar ont atteint 13,4 GW, soit une croissance de 64 % sur un an, maintenant ainsi son rang dans le Top 10 mondial. La sociÃ©tÃ© figure Ã©galement dans les classements de rang 1 Ã©tablis par Bloomberg New Energy et SMM.Â Ses modules de la sÃ©rie Infinity RT, reconnus pour leur fiabilitÃ© exceptionnelle, leur efficacitÃ© Ã©levÃ©e et la largeur de leur gamme, ont remportÃ© les distinctions RETC Overall Highest Achiever et Kiwa PVEL PV Module Top Performer. Ils ont aussi obtenu la certification VKF pour la rÃ©sistance Ã la grÃªle ainsi que la prestigieuse certification DIBt. Enfin, selon le classement mondial 2025 de Wood Mackenzie, DMEGC Solar a grimpÃ© Ã la 5áµ‰ place des fabricants de modules solaires.