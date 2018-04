Autonomie des entreprises et des territoires : Bertin Technologies structure son offre Energie 3D

Fort de l’expertise acquise par Bertin en matière de systèmes énergétiques décentralisés, basés sur les énergies renouvelables, Bertin Energie Environnement accompagne ses clients dans leur démarche vers une « énergie positive ». Détails !

Bertin Technologies, société du Groupe CNIM, vient d’annoncer la restructuration de son offre en matière d’énergie 3D sous la marque Bertin Energie Environnement (BEE). Dirigée par Germain Gouranton, expert ès énergies renouvelables et convaincu des modèles d’énergie décentralisée, BEE propose des services d’expertise, de conception et de maîtrise d’œuvre de réalisation de systèmes énergétiques décentralisés, basés sur les énergies renouvelables, aux entreprises et aux territoires cherchant à devenir progressivement autonomes en énergie.

« L’Energie 3D de BEE, c’est une énergie Décentralisée, Décarbonée, Digitalisée » explique Germain Gouranton, Directeur de Bertin Energie Environnement. « Avec cette nouvelle offre, nous entendons répondre aux besoins des entreprises, industriels, gestionnaires de réseaux et collectivités impliqués dans la transition énergétique et qui désirent développer pour leur propre compte des systèmes décentralisés de production d’énergie. Notre ambition : devenir leader européen dans ce domaine à l’horizon 2021 ».

Parmi les défis E3D adressés par Bertin Energie Environnement : la conception et la réalisation de micro-réseaux. Dans ce cadre, BEE propose des services d’assistance aux développeurs et maîtres d’ouvrage. En effet, il est de plus en plus observé, sur tous les continents, une diffusion rapide des énergies renouvelables pour des applications décentralisées et permettant une auto-suffisance (totale ou partielle) vis-à-vis des réseaux électriques nationaux : territoires insulaires, industriels soumis à des défaillances de réseau, quartiers motivés par l’autoconsommation… « Pour ce type de projets, il est crucial d’effectuer, dès la genèse du projet, les bons choix technologiques tirant le meilleur parti des sources d’énergie et des leviers de flexibilité disponibles localement afin de bénéficier des avantages économiques de l’énergie renouvelable tout en la complétant lorsque la ressource n’est pas disponible » conclut Germain Gouranton.

Plus d’infos…