Energaia 2019 : Enerfip lance les premiers trophÃ©es du financement participatif des Ã©nergies renouvelables

Spécialisée dans le financement participatif des énergies renouvelables, Enerfip organise le 11 décembre prochain à Montpellier les premiers trophées du financement participatif des énergies renouvelables, à l’occasion du salon Energaia. Cet événement récompense l’engagement des développeurs auprès des citoyens. Il a pour but de mettre en lumière les entreprises et les projets qui se distinguent dans les différentes dimensions du financement citoyen. Il fera suite à la participation d’Enerfip aux Assises Nationales des Energies Renouvelables Citoyennes, qui auront lieu le 10 décembre au Corum de Montpellier.

Le financement participatif, une action devenue incontournable pour le développement des projets

Créée en 2014, l’entreprise Enerfip a déjà permis aux citoyens d’investir leur épargne dans près de 130 projets d’énergies renouvelables situés dans toute la France, pour un montant total collecté de plus de 27 millions d’euros. En quelques années, la plateforme montpelliéraine est devenue un acteur phare du financement participatif, tous secteurs confondus. « L’intégration des riverains et des collectivités au financement et/ou à la gouvernance s’affirme progressivement comme un élément majeur du développement des projets d’énergies renouvelables, et il nous paraissait incontournable qu’un événement lui soit dédié » annonce Julien Hostache, directeur général d’Enerfip. C’est chose faite…