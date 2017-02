Autoconsommation PV : Quand une collectivitÃ© et la grande distribution se retrouvent autour des Ã©conomies d'Ã©nergie

La commune de Palavas-Les-Flots a entamé de nombreuses démarches de préservation du littoral mais aussi d’économies d’énergie. Dans le même temps, le plus grand commerce de la collectivité Carrefour Market se lance dans l’autoconsommation photovoltaïque en installant des ombrières photovoltaïques bénéficiant de l’aide de l’Appel d’Offre de l’état. Une synergie énergétique au cœur d’un territoire !

Sur l’année 2016, la mairie de Palavas-Les-Flots a fortement investi dans les économies d’énergie en menant une vaste opération de « relamping » sur sa commune. Un budget de près de 400 000 euros a été consacré à l’équipement de tous les lampadaires et lumières des bâtiments communaux en led. « Nous avons aussi changé au fur et à mesure tout notre parc automobile et nous sommes presque en 100% électrique. Nous devons dès à présent changer nos comportements et économiser l’énergie : utilisons l’énergie gratuite et naturelle ! Nous favorisons l’installation des énergies renouvelables et notamment le solaire, en acceptant toutes les demandes de permis de construire en la matière. Nous avons d’ailleurs un projet d’ombrières solaires sur notre parking municipal pour améliorer le confort de nos visiteurs l’été » confie Christian Jean-Jean, le maire de Palavas-les-Flots.

Un partenariat gagnant-gagnant pour le bien de l’environnement

En attendant, la mairie ne sera pas la seule à protéger du soleil les voitures de ces citoyens visiteurs par des structures solaires. Lors du premier appel d’offre autoconsommation, le supermarché Carrefour Market de la commune de Palavas-les-Flots a été lauréat. Ce projet de plus de 200 kWc développé par Apex Energies, va être une première pour la commune et pour le groupe Carrefour. Pour améliorer le confort de ses clients l’été et réduire rapidement ses consommations d’énergie, le gérant du magasin Carrefour Market, Antoine Viguier a donc souhaité installer des ombrières photovoltaïques sur son parking. Pour cet expert du commerce, il est important de trouver des interlocuteurs spécialisés dans le domaine des énergies renouvelables et plus particulièrement dans le solaire. Depuis plusieurs années, son projet était malheureusement en sommeil : faute d’opportunité. « Avec l’annonce de la prime de l’état par Ségolène Royal sur l’autoconsommation et la rencontre avec Apex Energies entreprise ouverte et dynamique, un véritable partenaire expert du PV, mon projet est devenu possible ! Dans cet élan, le groupe Carrefour va pouvoir multiplier cette réussite en France » assure Antoine Viguier, gérant Carrefour Market Palavas-les-Flots.

Des ombrières solaires pour faire du soleil son allié

Ce projet de parking photovoltaïque répond à un besoin présent et un enjeu énergétique important, la maîtrise de l’énergie : consommez moins et consommez mieux. « Chaque jour, je dois améliorer la compétitivité de mon magasin et donc réduire mes coûts de fonctionnement. Pour cela l’autoconsommation est une des solutions les plus efficaces et durables. Nous subissons l’augmentation du coût de l’énergie sans pouvoir la contrôler : maintenant c’est terminé ! Mes deux principaux objectifs sont de gagner en visibilité sur les consommations de mon magasin et indirectement d’améliorer l’image de mon enseigne en devenant éco-responsable. Grâce au photovoltaïque, j’agis et réduis de plus de 30 % ma facture d’électricité. De plus, avec le logiciel de supervision mis en place par Apex Energies, je vais pouvoir visualiser et piloter mes consommations. Je pourrai ainsi être plus réactif et d’ici 3 ou 4 ans réinvestir pour accroître ma performance énergétique. Ce projet est vraiment gagnant-gagnant : pour mon activité, l’environnement, la commune et le développeur du projet autoconsommation » poursuit Antoine Viguier. Ce projet solaire montre la volonté de développer les énergies renouvelables dans les territoires. Dans un même élan, les entreprises et les collectivités sont à la recherche d’économies dans le but d’améliore leur confort énergétique Une belle alliance pour l’environnement !

Encadré

Palavas-Les-Flots : « Vert Demain »

Dans le cadre de la protection de son bord de mer, la commune héraultaise de Palavas-Les-Flots s’est lancée en 2015 dans le programme nommé «Vert Demain» qui vise à accompagner les services municipaux dans une gestion raisonnée des intrants et de l’arrosage des espaces dont ils ont la charge. Elle prévoit également une sensibilisation des particuliers au jardinage sans pesticides. De plus, elle a signé la charte régionale «Objectif Zéro Phyto» s’engageant ainsi à réduire leur utilisation de produits phytosanitaires. « En plus de ces directives communales, nous avons aussi créé une zone protégée de plus de 100 hectares en mer. Notre objectif principal est de protéger notre écosystème, mais également d’améliorer l’image de notre commune auprès de nombreux touristes qui recherchent aujourd’hui un environnement de plus en plus sain pour leur famille » explique le maire de Palavas-les-Flots, Christian Jean-Jean.