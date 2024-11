Les Journées Survoltées, une semaine festive autour de l’énergie solaire dans le Tarn

Du 8 au 15 novembre 2024, les coopératives Coop de Só, Ecot81 et Enercoop Midi-Pyrénées se rassemblent dans le Tarn. Elles proposent une semaine d’événements variés et conviviaux pour tous les curieux et curieuses qui se questionnent sur l’énergie locale, citoyenne et renouvelable.

C’est une première dans le Tarn ! Au Séquestre, à Albi et à Puybegon, les coopératives Coop de Só, Ecot81 et Enercoop Midi-Pyrénées, avec le soutien d’ECLR, co-organisent les Journées Survoltées. Cet événement a pour objectif de sensibiliser et d’impliquer le grand public aux enjeux énergétiques, en favorisant une meilleure compréhension et réappropriation de ces questions par tous. L’idée ? Montrer l’impact concret et local des collectifs sur ce sujet qui peut paraître complexe mais qui, géré comme un bien commun, est accessible à tous et toutes.

La transition ne sera réussie que si elle est collective

Dans un cadre chaleureux et festif, il sera temps de voir ce que les coopératives proposent comme solutions locales à un problème global :

● des visites de parcs solaires au Séquestre et à Albi pour découvrir le fonctionnement de ces installations habituellement fermées au public et tout comprendre de la production d’énergie solaire,

● un temps pour échanger autour des installations solaires en toiture et en faciliter l’accès aux particuliers,

● un ciné-débat pour mettre en perspective l’action locale et découvrir les coopératives d’énergie citoyenne proches de chez soi,

● un moment ludique sur un sujet qui fait de plus en plus parler de lui, avec le procès de l’agrivoltaïsme,

● et pour finir l’inauguration du parc solaire de Bruguière à Puybegon développé en partenariat avec le GAEC

« Faire ensemble, citoyens, collectivités, entreprises, c’est dans l’ADN de nos coopératives »

Ce qui pousse les coopératives Coop de Só, Ecot81 et Enercoop Midi-Pyrénées à organiser cette semaine en partenariat, c’est la conviction que la transition ne sera réussie que si elle est collective et que le territoire en bénéficie. Tous les événements sont gratuits et ouverts à tous et toutes. L’inscription est obligatoire pour le procès de l’AgriPV et l’inauguration du parc de Bruguière. Elle est recommandée pour les autres ateliers. « Faire ensemble, citoyens, collectivités, entreprises, c’est dans l’ADN de nos coopératives. C’est certainement une clé majeure de réussite pour la transition énergétique ! » estime François Etevenon – Président de la coopérative Coop de Só et du réseau ECLR.