Autoconsommation collective/La premiÃ¨re blockchain de lâ€™Ã©nergie active dans le logement social

A Onet-le-Château, dans l’Aveyron, SOLIHA, acteur associatif impliqué dans la production de logement social, a souhaité mener une opération exemplaire pour l’amélioration de l’habitat. C’est l’UES Habiter 12, sociétaire de SOLIHA Aveyron, qui porte le projet dans le cadre de la rénovation d’une résidence de 20 logements sociaux hébergeant également les bureaux de l’UES Habiter 12. Objectif : compenser grâce à l’autoconsommation une part significative de l’énergie électrique consommée par les différents consommateurs. Avec une gestion de la répartition entre ces derniers optimisée et simplifiée via une blockchain. Une première en France portée par le savoir-faire combiné de Tecsol et Sunchain !

Quand la technologie la plus disruptive s’invite au cœur de la ruralité ! Comme quoi, la décentralisation de l’énergie a du bon. Elle permet aux territoires éloignés des centres urbains de profiter des innovations les plus pointues, en avance sur les métropoles. Comme un pied de nez ! Le bureau d’études Tecsol et sa spin-off Sunchain ont accompagné le bailleur social aveyronnais pour mener à bien un double projet d’autoconsommation simple et collective afin de permettre à des ménages modestes de bénéficier des économies liées à l’électricité d’origine photovoltaïque. Cette opération s’appuie sur une architecture blockchain avec protocole d’échange sécurisé des données. « Après analyse des courbes de charges il est apparu une disparité importante entre les logements et les bureaux, ceux-ci n’étant pas occupés les samedis et dimanches. Compte tenu de ces disparités, la solution retenue a consisté à réaliser sur la même toiture, un générateur photovoltaïque de 66 modules de 300Wc (19,8kWc) raccordé sur l’installation électrique des bureaux avec vente de surplus et un deuxième générateur constitué de 30 modules (9kWc) dédié à l’autoconsommation collective mutualisée pour les logements et les parties communes dimensionné au plus juste pour limiter les excédents non valorisables » assure Henri Saurine, ingénieur Tecsol.

Des données visualisables en quasi temps réel

Le projet d’autoconsommation collective implique une vingtaine de participants, ce qui correspond, pour une puissance de 9 kWc, à environ 500 W dédiés par logement. La technologie Sunchain permet une répartition dynamique avancée. « En effet, non seulement la répartition tient compte des données réelles à chaque pas de temps (30 minutes)» indique Julien Gil, responsable projet Sunchain. Les coefficients de répartition sont ensuite communiqués à Enedis, notamment pour que les fournisseurs d’appoint de chaque consommateur puissent, par le biais du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, retrancher la “part solaire” de l’électricité qu’ils facturent. La part solaire peut être donnée aux locataires par l’UES Habiter 12 pour alléger leurs factures. Enfin et pour une meilleure sensibilisation, Sunchain met à disposition une interface web à destination des usagers de l’autoconsommation collective. Elle permet la visualisation des énergies consommées, produites et réparties. Sous réserve de l’adoption définitive du projet de loi Energie et Climat par le Parlement ces prochaines semaines, l’UES Habiter 12 pourrait être la personne morale organisatrice de l’opération d’autoconsommation collective.

Enquête sociotechnique : l’augmentation du reste à vivre décisif

Par ailleurs, dans le cadre du projet Digisol porté par Tecsol qui vise à certifier les échanges d’énergie entre les participants d’une opération d’autoconsommation collective, plusieurs entretiens ont été menés auprès de locataires de ce projet de l’UES Habiter 12. « Les premiers résultats de cette enquête sociotechnique indiquent que si la plupart des ménages méconnaissent les aspects techniques et le fonctionnement même du partage de la production; ils ont une vision claire de l’intérêt du dispositif en terme de réduction de facture. L’augmentation du reste à vivre demeure la principale motivation à adhérer au dispositif, ainsi que le goût pour un changement des habitudes sur le long terme. Ainsi, la plupart des participants déclarent avoir l’intention d’adapter leur mode de consommation d’électricité, afin de consommer davantage en journée, que ce soit via le changement de pratiques ou d’équipements » confie Dorian Litvine, Docteur en Economie et Psychologie Sociale en charge de ce projet. En effet, un ensemble de mesures et eco-gestes a été abordé avec chaque participant, en s’adaptant au profil, aux équipements et aux usages spécifiques du ménage. Les principaux freins à l’adaptation du mode de consommation restent le doute quant aux retombées financières pour le ménage ainsi que la difficulté à reporter certains usages en journée. A contrario, le fait de voir sa propre consommation (instantanément ou son évolution) et de la comparer (dans le temps ou à celle des autres ménages), ainsi que l’accompagnement au changement ou l’échange de témoignages et de bonnes pratiques entre ménages semblent des éléments forts du passage à l’acte, qui incitent à modifier ses propres usages. « Les ménages participants et d’autres seront re-sollicités cet automne, de manière individuelle et collective, plusieurs mois après la répartition effective des charges. Le but est d’observer l’évolution du niveau d’appropriation, d’effort à modifier ses pratiques, de satisfaction et de consommation d’électricité » conclut Dorian Litivine.

Encadrés

Tecsol Autoconso, un logiciel performant pour l’étude de vos projets d’autoconsommation, individuelle et collective

A l’occasion de l’Université d’été autoconsommation d’Enerplan, les 12 et 13 septembre 2019, Tecsol présente les fonctionnalités de l’outil utilisé par les ingénieurs du bureau d’études historique de l’énergie solaire pour dimensionner des projets photovoltaïques en autoconsommation, notamment collective, sur les plans technique et économique. Grâce à la capacité de veille réglementaire de Tecsol, cet outil intègre notamment, avec rigueur et précision, les exigences fiscales et tarifaires du secteur, qui sont en constante évolution. La solution idéale pour permettre aux maîtres d’ouvrage de fixer un prix de l’électricité solaire optimal pour la rentabilité financière du projet et le porte-monnaie des consommateurs.

L’Article de loi qui encadre l’autoconsommation collective dans le logement social

Article 6 bis BA (Texte de la commission mixte paritaire)

I. – Après l’article L. 315-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-2-1. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 315-2 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.

« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le chapitre IV du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 424-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 424-3. – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d’autoconsommation collective d’électricité en application des articles L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de l’énergie. À ce titre, un organisme d’habitations à loyer modéré peut être désigné comme la personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective. »