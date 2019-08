Nouveau module de formation sur le centre de connaissances de Mersen : Â« fusible PV pour les applications solaires Â»

Le Centre de connaissances de Mersen Electrical Power est le nouveau portail d’apprentissage en ligne gratuit de Mersen Electrical Power pour les distributeurs, les ingénieurs et toute personne travaillant dans le domaine de l’énergie électrique. Le dernier module de formation, « Fusibles photovoltaïques pour les applications solaires – M307E », fait découvrir les principaux composants d’une installation photovoltaïque type, informe sur les différentes segmentations du marché solaire et identifie les fusibles et porte-fusibles Mersen conçus pour les installations photovoltaïques.

Une large bibliothèque d’aujourd’hui 23 modules différents avec présentation vidéo, est d’ores et déjà disponible sur ce portail. Les modules présentent aux utilisateurs les principes de base de l’électricité, des fusibles et des parasurtenseurs. Ils leur fournissent également une vue d’ensemble des diverses applications de ces produits.Les modules de formation durent en général un maximum de dix minutes et se terminent par un bref questionnaire. Suivant la réussite au questionnaire, les utilisateurs peuvent imprimer (facultatif) leur certificat de réussite.Les visiteurs peuvent s’inscrire dès à présent et essayer l’expérience d’e-learning de Mersen en se rendant sur le Centre de connaissances de Mersen. Un petit test ?

