ORA met en service une centrale en autoconsommation de 500 kWc pour le siÃ¨ge du Groupe SEB

Afin de diversifier ses sources d’approvisionnement électrique et réduire son impact environnemental, le Groupe SEB a confié à ORA filiale du Groupe Apex Energies, un projet de production d’énergie photovoltaïque en autoconsommation sur le site de son siège situé à Ecully près de Lyon (dépt 69). D’une puissance de 500 kWc et d’une superficie de 3000 m², la centrale photovoltaïque en autoconsommation du Campus SEB a été mise en service au mois de Juin 2019. Elle couvre d’ores et déjà 27% des besoins du site en semaine et 45% le week-end. Elle permettra ainsi d’éviter près de 800 tonnes de rejets CO² au cours de sa durée de vie, soit l’équivalent de la consommation électrique d’environ 150 foyers par an.

L’autoconsommation dans la stratégie RSE

La société montpelliéraine sera également en charge de la réalisation et de l’exploitation d’une seconde centrale de 500 kWc sur l’un des sites industriels du groupe, dont la construction débutera dans les prochaines semaines. « Nous sommes très satisfaits d’avoir réalisé ce premier projet en autoconsommation avec ORA. Nous allons continuer cette collaboration sur un deuxième site confirmant ainsi notre volonté de multiplier les innovations en matière d’autoconsommation tout en mettant des moyens au service de nos engagements. » déclare Joël Tronchon, Directeur du Développement Durable et Délégué Général du Fonds de dotation. « Notre stratégie RSE intègre des engagements ambitieux sur l’économie circulaire et la lutte contre le changement climatique. La RSE, en tant que sujet transversal, permet d’ouvrir les frontières de l’entreprise sur son écosystème et favorise la coopération avec des entreprises, tels que le Groupe Apex Energies et sa filiale ORA pour contribuer à notre feuille de route développement durable. »

30% de parts de marché de l’autoconsommation français

À ce jour, ORA est lauréat aux appels d’offres de la CRE avec plus de 10 MWc de projets de plus de 100 kWc en autoconsommation dont plusieurs centrales sont en exploitation depuis plus d’un an : « En se reportant aux données officielles publiées par ENEDIS sur le nombre de centrales de plus de 100 kWc en exploitation, ORA détient aujourd’hui 30% de parts du marché de l’autoconsommation Français. Notre ambition est de continuer à accompagner les grands consommateurs industriels et tertiaires à répondre à leurs problématiques énergétiques grâce à des solutions photovoltaïques de plus en plus compétitives, viables et pertinentes au regard de leurs besoins. Ce beau projet matérialise bien notre valeur-ajoutée pour ces consommateurs exigeants qui ont besoin de sécuriser leurs investissements aux cotés d’un spécialiste et pas forcément avec un mastodonte du secteur…. Nous développons une vraie culture client, nous les accompagnons de A à Z, depuis les études de faisabilité et de dimensionnement, en passant par la conception de la solution, l’obtention des aides et des autorisations, la réalisation et l’exploitation des générateurs avec notamment des engagements sur les résultats. Cette exigence nous pousse également à perpétuellement nous adapter à leurs demandes, c’est pourquoi nous complétons régulièrement notre proposition de valeur, notamment sur le plan financier, le nerf de la guerre. » déclare David Emsellem, Directeur Général d’ORA.

ORA recrute

Et le DG de poursuivre : « Nous avons développé depuis plusieurs années différents modèles en tiers investissement et avons lancé l’année dernière un service d’accompagnement de financement de leurs économies d’énergie à travers la valorisation des certificats d’économie d’énergie. Ce service est très apprécié par nos clients et nous nous réjouissons de cette confiance, d’ailleurs, notre département CEE recrute ! » Cette initiative participe à l’économie locale et durable avec la collaboration de deux entreprises françaises en circuit court et reflète une volonté commune des deux sociétés : « Nous sommes très fiers de collaborer avec le Groupe SEB, qui attache une grande importance aux questions liées à la RSE ; de même que nous le faisons au sein de notre société, avec la création cette année d’une charte sociétale et environnementale, en parallèle des actions menées chaque jour en interne. Il est essentiel pour nous de partager des valeurs communes avec nos clients. » Pascal Marguet, Président du Groupe Apex Energies.

Voir la vidéo du projet…