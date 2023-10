Des garanties dâ€™origines et des PPA solaires pour lâ€™ambitieuse politique RSE du Groupe iliad

Le Groupe iliad s’efforce de contribuer autant que possible à la neutralité carbone mondiale. Cela passe par l’achat d’une électricité renouvelable garantie d’origine, ainsi que par le financement de nouvelles capacités d’énergie renouvelable via des PPA.

Dès 2021, iliad a mis en place, comme il s’y était engagé à le faire, une couverture de 100% de ses consommations directes d’électricité en achetant des garanties d’origine renouvelable pour ses activités en France et en Italie. Mais il a aussi été plus loin en étendant la mise en œuvre de cet objectif à la Pologne, où l’électricité est 17 fois plus carbonée. Le Groupe y a couvert 50 % de ses approvisionnements d’origine renouvelable en 2021 et 100% en 2022. L’effort du Groupe portera ensuite sur l’achat d’électricité décarbonée prioritairement pour la Pologne et l’Italie.

Des unités de production locales, au plus proche des lieux de consommation

Le Groupe a par ailleurs sélectionné, pour atteindre cet objectif, des critères de durabilité exigeants et rigoureux : en ne choisissant que des unités de production locales, au plus proche des lieux de consommation en France, en Italie et en Pologne ; en soutenant en priorité des installations récentes mises en service après 2015, et en optant exclusivement pour le solaire et l’éolien – ce qui permet au Groupe d’apporter sa contribution à la transition énergétique française et européenne ; en s’appuyant sur l’écolabel EKOenergy afin d’avoir un impact limité sur la biodiversité et de participer à la création de nouveaux projets d’énergie renouvelable ailleurs dans le monde. En tenant cet engagement, le Groupe réduit d’ores et déjà considérablement les émissions de son scope 2. En 2021, ce sont ainsi 650 GWh d’électricité renouvelable garantie d’origine qui ont été couvertes, ce qui représente 138 000 tonnes de CO2 eq évitées, soit l’équivalent d’un an d’émissions pour une ville de 11 500 habitants (Arcachon, par exemple).

Signature du 1er PPA

Fin 2022, le Groupe a par ailleurs finalisé son tout premier Power Purchase Agreement (PPA) en France avec son partenaire ENGIE. Annoncé début 2023, ce contrat va permettre au Groupe d’acheter pendant 15 ans l’électricité produite par la centrale photovoltaïque de Labrit dans les Landes (40). Équipée de 60 000 panneaux photovoltaïques, cette ferme solaire aura une production d’électricité estimée de plus de 20 GWh par an, ce qui correspond à la consommation électrique induite par l’utilisation du réseau par plus d’1 million de nos abonnés en France. Le projet de Labrit s’inscrit à plusieurs titres dans une logique durable, respectueuse de l’environnement sur le long terme. De son développement à son démantèlement, la ferme solaire répondra en effet aux critères du label Transition Énergétique Durable (TED) co-conçu par ENGIE et Bureau Veritas. Avec le PPA de Labrit, le Groupe iliad soutient la filière des énergies renouvelables et participe à la création, au développement et à l’exploitation sur le long terme de nouvelles unités de production d’énergie renouvelable, en Europe, conformément à ses engagements. Objectifs du Groupe en matière de PPA : 50 % en Italie et en Pologne, et 20 % de PPA en France dès 2035.

Encadré

Le Groupe iliad en bref

Le Groupe iliad est un acteur majeur des télécommunications en Europe qui compte plus de 16 700 collaborateurs au service de 45,8 millions d’abonnés.