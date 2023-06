Les Générateurs franciliens : L’ADEME Ile-De-France structure son réseau sur son territoire

L’ADEME IDF crée son propre réseau Les Générateurs en signant une convention avec l’Institut Paris Région aux côtés de 10 partenaires. Objectif : accompagner la montée en compétences des collectivités dans l’émergence et le développement de projets éoliens et photovoltaïques !

L’ADEME Île-de-France a officiellement lancé sur son territoire son réseau de Générateurs en signant une convention avec un écosystème de 11 partenaires à l’occasion des Assises européennes de la transition énergétique qui se déroulaient à Bordeaux du mardi 23 au jeudi 25 mai. Co-lancé par le ministère de la Transition écologique et l’ADEME début 2022, Les Générateurs est un réseau de conseillers cofinancé par les Régions, chargés de soutenir efficacement les collectivités dans l’émergence et le développement de projets éoliens et photovoltaïques.

50 MW de photovoltaïque installés entre 2018 et 2020

En Île-de-France, la filière éolienne peine à se déployer : outre les contraintes paysagères, environnementales et aéronautiques, élus et habitants semblent plus que réticents à l’idée que d’autres parcs voient le jour. Ainsi entre 2018 et 2020, seulement 2 parcs d’éoliennes sont venus s’ajouter aux panoramas des énergies renouvelables franciliennes. Et si l’objectif de 570GWh en photovoltaïque est encore loin d’être atteint (120GWh à l’heure actuelle), la filière connaît quant à elle un essor important avec une augmentation de près de 50 MW installés entre 2018 et 2020 (soit +50% de la puissance installée en 2018). Le dispositif des Générateurs offre ainsi la possibilité de valoriser l’écosystème d’acteurs franciliens existants en matière d’accompagnement des collectivités, et de renforcer la dynamique en place.

Un réseau dense d’acteurs de l’énergie en IDF

Plusieurs structures locales ont répondu à l’appel pour venir structurer le réseau francilien Les Générateurs : l’AREC Île-de-France (département énergie-climat de l’Institut Paris Région) qui coordonne le réseau ; l’Agence Locale de l’Energie et du Climat Sud Parisienne (ALEC SP), le Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM), l’Agence Locale de l’Energie et du Climat Maitrisez Votre Energie (ALEC MVE), l’Agence Locale de l’Energie et du Climat Ouest – Essonne (ALEC OE) et l’Agence Locale de l’Energie et du Climat Paris Ouest La Défense (ALEC POLD) qui portent des postes de conseiller financés par l’ADEME ; Énergie Partagée IDF, le Syndicat Intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC), le Service Public du Gaz, de l’Électricité et des Énergies Locales en IDF (Sigeif), le Syndicat des Énergies des Yvelines (SEY 78) et l’Agence départementale de sensibilisation à l’environnement de Seine et Marne, membres du consortium qui aident à la couverture régionale du programme d’actions.

« Nous devons nécessairement accélérer notre recours aux énergies renouvelables »

Le réseau Les Générateurs Franciliens permet d’activer la mise en place d’un réseau de conseillers à destination des collectivités de l’échelon communal pour le développement de projets éoliens et photovoltaïques en Île-de-France et ainsi d’avancer vers l’atteinte d’un objectif de développement des énergies renouvelables de 40%, toute filière confondue, dans la part de consommation d’énergie finale francilienne d’ici 2030. Jérémie Almosni, Directeur régional de l’ADEME IDF précise : “Nous sommes ravis de pouvoir enfin déployer le réseau Les Générateurs à l’échelle francilienne. Pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, nous devons nécessairement accélérer notre recours aux énergies renouvelables. L’entrée de la région Île-de-France dans le dispositif marque un tournant à ce niveau.” L’ADEME IDF porte son aide à hauteur de 300 000 € pour une durée d’accompagnement de 3 ans dans le développement de ce projet.