LONGi obtient 100% dans l’enquÃªte BNEF sur la bancabilitÃ© des modules photovoltaÃ¯ques 2020

LONGi obtient un score de 100% dans l’enquête BloombergNEF « PV Module Inverter Bankability 2020 », poursuit sa notation de niveau 1 et obtient le score Altman-Z le plus élevé parmi les fabricants de panneaux photovoltaïques purs-players au troisième trimestre 2020. Ces «100% bancable» sont le fruit d’une enquête auprès des banques, des fonds, des EPC solaires, des IPP et des conseillers techniques. Détails !

Dans son rapport PV Module & Inverter Bankability 2020 publié le 13 août 2020, BloombergNEF a étudié la bancabilité des modules des produits et technologies proposés par 49 fabricants mondiaux de modules solaires avec une enquête auprès des principales parties prenantes PV. L’objectif était d’évaluer les marques de modules utilisées dans les projets les plus susceptibles d’obtenir un financement par emprunt sans recours auprès des banques commerciales. Les répondants au sondage comprenaient des banques, des fonds, des entrepreneurs en génie solaire, des producteurs d’électricité indépendants et des conseillers techniques du monde entier.

Des modules bifaciaux hautement bancables

Les paramètres de base tels que la qualité du produit, la fiabilité à long terme, les performances de déploiement sur le terrain et la solidité financière du fabricant ont été étudiés. 100% des répondants au sondage ont évalué LONGi (et ses produits et services) comme entièrement bancables. LONGi est devenue une marque solaire de premier plan dans les projets financés par des prêts à terme. Les résultats de l’enquête montrent que les projets utilisant les modules LONGi ont pu obtenir plus facilement un financement par emprunt à long terme. L’un des points forts du rapport est que les modules bifaciaux (qui sont les principaux produits proposés par LONGi) ont été classés comme hautement bancables par tous les répondants à l’enquête, ce qui montre que la technologie bifaciale est devenue une norme dans l’industrie solaire mondiale. La bancabilité de LONGi dans l’enquête est passée rapidement d’une note de 67% en 2018 à 100% en 2020, ce qui n’est pas seulement le résultat de la force globale améliorée de l’entreprise, mais reflète également la reconnaissance de la marque LONGi par les clients partout dans le monde. Les modules LONGi sont reconnus comme bancables par 100% des répondants grâce à leur solide santé financière et à leurs antécédents. Les principaux facteurs qui ont contribué à un tel score sont les efforts continus de LONGi pour faire progresser la technologie, améliorer la qualité et l’efficacité des produits, et sa philosophie d’entreprise consistant à “développer la production uniquement avec des produits de premier plan”, qui veut que chaque nouvelle capacité soit adaptée à une nouvelle mise à niveau de la technologie du produit .

Meilleur score Altman-Z parmi les fabricants de PV pure players au monde

BloombergNEF dans son rapport BNEF du troisième trimestre 2020 Global PV Market Outlook a classé LONGi comme le fabricant solaire le plus sûr financièrement avec le score Altman-Z le plus élevé parmi les fabricants solaires pure players. La bancabilité, telle que définie par la BNEF, fait référence à la volonté d’une banque d’accorder un prêt à terme à un projet qui utilise une marque de module spécifique. Cela est en partie quantifié en termes de score Altman-Z, qui mesure la stabilité financière d’un fabricant. Plus le score est élevé, plus une entreprise est financièrement solide et donc meilleure est sa bancabilité. Le rapport BNEF du troisième trimestre a attribué à LONGi un score Altman-Z de 3,27, le plus élevé au monde parmi toutes les entreprises de fabrication d’énergie solaire.

LONGi possède la plus grande capacité annuelle de fabricants de modules PV répondant aux critères de niveau 1 de BNEF au 3T-2020

La BNEF définit les marques de niveau 1 comme celles qui ont fourni des projets soutenus par au moins six banques commerciales au cours des 2 dernières années. Le critère principal est la bancabilité. LONGi est répertorié dans le BNEF 3T 2020 Global PV Market Outlook en tant que fabricant de niveau 1 avec la capacité annuelle la plus élevée de 20 000 MW / an. LONGi n’est pas seulement le plus grand fabricant mondial de modules, mais également le plus grand fabricant de cellules. La BNEF a mis en évidence la stratégie réussie et tournée vers l’avenir de LONGi pour atténuer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement qui seraient normalement rencontrés par plusieurs acteurs du secteur. La crise du polysilicium en cours, bien que temporaire, a été douloureuse pour plusieurs fabricants en aval. Mais LONGi a réussi à sécuriser son approvisionnement en matières premières à bien plus long terme.

«En tant que l’un des leaders mondiaux de la technologie photovoltaïque, nous sommes ravis d’être classés comme la marque de modules la plus bancable avec le score Altman-Z le plus élevé. Il s’agit d’une reconnaissance des performances, de la fiabilité et de l’avancement des modules PV de LONGi. C’est également un témoignage des efforts exceptionnels de l’équipe LONGi et de la confiance de nos clients dans le leadership technologique de LONGi », a déclaré Dennis She, vice-président de LONGi Solar.