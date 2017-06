Auchan Retail France/Helexia : Inauguration d'une centrale d'ombriÃ¨res PV Ã  Auchan Dardilly (69)

Le Centre Commercial Auchan Dardilly et son partenaire Helexia inaugurent le jeudi 22 juin 2017 la mise en service d’un ensemble d’ombrières photovoltaïques sur le parking du site. Cette installation qui s’inscrit dans le cadre de l’engagement environnemental d’Auchan Retail France produira l’équivalent de la consommation annuelle en électricité de 350 foyers.

Auchan Retail France conjugue confort client & engagement éco-responsable

Ce parking, offrant aux clients du centre commercial un confort supplémentaire pour stationner leurs véhicules à l’abri de la chaleur et des intempéries, Auchan Retail France a souhaité intégrer un projet éco-responsable global à travers la production d’électricité verte. D’une puissance totale de 907 kWc (soit environ 10 000 m² de panneaux solaires), cette centrale produira un peu plus de 1054 MWh/an et permettra in fine de répondre à une partie des besoins électriques du centre commercial de Dardilly, pôle économique de l’agglomération du nord de Lyon.

Cet hypermarché a été récemment réaménagé et modernisé, en faisant le 3ème AudaStore français, un magasin 100% innovant avec, entre autres, une offre riche et attractive, un parcours de course simplifié, un espace restauration convivial et maintenant ombrières solaires sur le parking. L’énergie produite par ces 3360 panneaux solaires sera vendue dans un premier temps, à un tarif subventionné pendant 20 ans sur le réseau EDF, via Helexia. Ce dispositif a permis au centre commercial de bénéficier des ombrières photovoltaïques sans investissement initial. Franck Théron, Directeur du magasin, ajoute « à terme, l’hypermarché Auchan Dardilly comme la galerie commerciale pourront auto-consommer l’énergie produite de façon responsable par cette installation afin de réduire nos factures électriques ».

Des équipes projets Helexia impliquée et un partenariat sur le long terme

Le projet photovoltaïque a été remporté par la société Helexia lors de l’appel d’offres de la commission de régulation de l’énergie CRE3, et dont la liste des lauréats a été diffusée fin 2015. Mobilisées dès le début de la réflexion du projet, les équipes Helexia ont assuré l’ensemble de l’ingénierie technique, financière et juridique pour mener à bien sa réalisation, tout et en collaborant avec les équipes techniques Auchan et de la galerie marchande. L’entretien et la maintenance des ombrières de parking seront donc supervisés par Helexia, et ce pendant toute la durée de vie de l’installation. Dardilly est d’ailleurs le 11ème projet de développement d’une structure photovoltaïque conjointe entre Helexia et Auchan Retail France, une collaboration qui est amenée à se prolonger sur le long-terme.

