Edito/Le mur du Ã§on

«Je vais vous donner une idée dont personne n’a encore entendu parler: la frontière sud, beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil… Nous réfléchissons à la construction du mur comme un mur solaire. Cela générerait de l’énergie, et cela le financerait. Réfléchissez un moment: plus il est haut, plus il génère de la valeur! Sacrée imagination, hein ? Mon idée… Nous verrons. Ce serait fantastique». Cette déclaration est signée Donald Trump. Le cynique président américain se veut pragmatique. Il a donc trouvé une idée lumineuse pour financer le mur qu’il désire ériger entre son pays et le Mexique, « pays de violeurs et de dealers de drogue » comme il le désignait durant sa campagne.

Comme vous le savez, les auteurs de ce blog sont des laudateurs et des apologistes de l’énergie solaire. Mais ils la voient comme une énergie de paix et de liberté, gratuite et accessible à tous les peuples du monde. L’énergie solaire est l’énergie du partage pas celle de la haine et du repli sur soi. Pour une des rares fois, un projet solaire n’aura pas l’assentiment mais plutôt la réprobation des membres de ce blog.

L’heure n’est pas à bâtir des murs entre les peuples, fussent-ils solaires. L’heure est à construire des routes pourquoi pas solaires, des ponts et des passerelles entre les femmes et les hommes de tous les continents. L’humanité est une et indivisible, nichée dans une planète bleue en danger. Mais de cela, Donald Trump n’en a cure, lui qui s’assoit sur les Accords de Paris comme d’autres refusent les mains tendues. Quelle hypocrisie alors que de voir ce chef d’Etat climato-sceptique en diable évoquer l’énergie solaire pour construire son mur de la honte !