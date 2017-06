Occitanie/PROJET LITTORAL+ : Imaginer une ambition littorale, pour un territoire Ã  Ã©nergie positive

L’Etat et la Région Occitanie portent une candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) Territoire d’Innovation de Grande Ambition dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA). Cette candidature pour le littoral s’articule autour de trois thématiques à fort enjeu :

- Façonner la station littorale de demain pour les habitants et les touristes

- Vivre et produire dans un territoire à risques

- Bâtir un territoire de croissance bleue

L’Etat et la Région Occitanie souhaitent mobiliser l’ensemble des acteurs intéressés par cette démarche, qu’il s’agisse des collectivités, de la communauté académique et de la recherche, du monde économique ou de la société civile. La Région Occitanie invite dès à présent, et jusqu’au 26 juin midi :

- à lui faire parvenir des idées et propositions d’actions,

- et à s’inscrire au séminaire de travail organisé conjointement par l’Etat et la Région le 6 juillet à Gruissan (programme à venir).

