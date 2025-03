Au Salon Be Positive, SunLib impulse la révolution du marché du photovoltaïque avec l’abonnement solaire !

Face au changement climatique, accélérer la transition énergétique relève désormais de l’urgence absolue. Avec son abonnement solaire et son modèle BtoBtoC, SunLib révolutionne le marché du photovoltaïque au bénéfice des consommateurs, des entreprises, des collectivités territoriales et des installateurs. L’entreprise à mission aixoise est attendue à Be Positive qui se déroule à Eurexpo Lyon du 25 au 27 mars 2025. Rendez-vous au Pavillon Aura Digital Solaire, stand 3.2E43 – D !

Malgré un développement au ralenti du solaire photovoltaïque en France, l’équipe SunLib est convaincue d’un futur ensoleillé : « L’abonnement solaire a tous les atouts pour être un relais de croissance, en rendant accessibles des installations dont le coût reste élevé notamment pour les foyers qui souhaitent conserver leurs économies et les entreprises. Dans la plupart des pays européens et aux États-Unis, les abonnés se comptent déjà par centaines de milliers. », affirment les fondateurs et codirigeants Arnaud Langlois, Karine Lienhard, Philippe Ramès et Benjamin May.

Choisir l’indépendance avec l’abonnement solaire

Depuis février 2025, les factures d’électricité connaissent une baisse de 15 % en moyenne, après des années de forte augmentation tarifaire. Or, quand le prix de l’électricité baisse, le temps nécessaire pour amortir l’investissement dans une installation solaire augmente. C’est pourquoi s’abonner à une installation plutôt que de l’acheter devient la meilleure option possible. Particuliers, entreprises, collectivités locales, tous réalisent des économies dès la première année (même après la prise en compte des frais liés à l’abonnement), au lieu de devoir supporter un délai d’amortissement qui s’allonge. Dans un contexte énergétique de plus en plus incertain, s’équiper sans frais, sans apport, sans endettement, sans effort, sans complexités administratives c’est la garantie d’une autonomie énergétique qui s’inscrit dans la durée, et de se prémunir des fluctuations du prix de l’électricité. SunLib propose aux particuliers et aux entreprises de s’abonner plutôt que d’acheter une installation photovoltaïque. L’enjeu ? Accéder à tous les avantages du solaire (autoconsommer sa production pour gagner en indépendance énergétique et faire des économies, se mettre à l’abri de futures hausses du prix de l’énergie et de l’incertitude des politiques de soutien aux énergies renouvelables) sans subir les inconvénients (endettement ou consommation d’épargne, coût et amortissement de crédit, complexités administratives, gestion de la maintenance…). Cette approche centrée sur l’accès à l’usage permet deux avancées majeures :

● lever les freins du coût et de la complexité du solaire photovoltaïque pour le rendre accessible à tous, et pas seulement aux foyers ou aux entreprises qui ont les ressources pour investir,

● atteindre le point de bascule où le photovoltaïque devient incontournable : l’abonnement SunLib permet de faire des économies dès la première année, quand la formule classique du crédit ou de l’achat comptant nécessitent de 8 à 12 ans d’amortissement. Et ça, ça change tout !

Une stratégie au service de la croissance partagée

Avec plus d’une centaine d’installateurs partenaires, et autant d’abonnés, SunLib enregistre une croissance exponentielle en seulement quelques mois d’existence. Ces résultats s’expliquent par la pertinence de l’offre autant que par celle de son modèle. L’offre d’abonnement commence à 49 euros TTC/mois, tout inclus : démarches administratives, frais d’installation, de raccordement et de mise en service, garantie du matériel (fonctionnement et performance) pendant toute la durée du contrat, maintenance et services associés (monitoring pour optimiser les dépenses d’énergie, évolutivité des équipements avec les dernières technologies, support client à la demande). « Tout doit être simple : le solaire sans apport, sans effort, sans tracas », soulignent les fondateurs et codirigeants Arnaud Langlois, Karine Lienhard, Philippe Ramès et Benjamin May.

Le modèle, c’est le B2B2C. Plutôt que d’imposer sa marque par la captation de clients en direct, SunLib fait des installateurs locaux RGE/QualiPV les ambassadeurs de son abonnement solaire auprès de leurs clients. « La tendance de croissance de notre réseau d’installateurs et de nos abonnés est extrêmement forte. Nous savons maintenant que l’on peut faire sauter les verrous qui bloquent le marché de l’autoconsommation photovoltaïque. Ceci nous donne une très grande confiance dans notre capacité à atteindre notre objectif de 100 000 abonnés en 2029 ”, précise Arnaud Langlois, président de SunLib.

Soutenue par un écosystème d’investisseurs engagés, SunLib recrute et accélère pour 2025. Les enjeux sont cruciaux. Le climat n’attend pas !