Versement de dividendes pour les actionnaires dâ€™Ã‰nergie PartagÃ©e pour la 2Ã¨me annÃ©e consÃ©cutive

En décembre 2024, Énergie Partagée annonçait une nouvelle valorisation du prix de son action confirmant une fois de plus la solidité et la durabilité de ce modèle unique d’investissement citoyen. Depuis 2010, Energie Partagée propose en effet d’investir à ses côtés au sein de projets citoyens d’énergie renouvelable, grâce à un modèle permettant rentabilité sans spéculation, impact positif et gouvernance partagée. Aujourd’hui, la structure reverse ainsi 50 % de ses bénéfices sous forme de dividendes, pour un montant total de 561 162 €, incluant une part du report à nouveau de l’exercice précédent.

Une progression continue de la valeur de l’action en 2024

En décembre 2024, le prix de l’action Énergie Partagée est passé de 123 € à 126 €, grâce à une prime d’émission de 3 € votée par les actionnaires, affichant une hausse de 2,4 % sur un an et une progression moyenne de 3,7 % par an sur les cinq dernières années. Cette évolution confirme la solidité et la rentabilité croissante des projets financés par Énergie Partagée. « Chaque euro investi par nos actionnaires soutient des projets d’énergie renouvelable qui bénéficient à leur territoire d’implantation et construisent une ré-appropriation de la production d’énergie par les acteurs locaux. Nous sommes très heureux de reverser aujourd’hui des dividendes aux citoyens engagés à nos côtés pour accélérer le mouvement. En choisissant Énergie Partagée, nos actionnaires participent activement à la transition énergétique tout en bénéficiant d’un placement éthique et transparent », explique Erwan Boumard, directeur d’Énergie Partagée. Les résultats financiers d’Énergie Partagée en 2024 ont permis le versement d’un dividende brut de 1,50 € par action fin mars 2025, soulignant la maturité du modèle financier de l’organisation. Sur un bénéfice net de 802 387 €, 5 % des fonds ont été affectés à la réserve légale, 20 % à la réserve ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale), 25 % au report à nouveau, 50 % à la distribution de dividendes, pour un montant total de 561 162 €, incluant une part du report à nouveau de l’exercice précédent.

Un placement durable et solidaire

Énergie Partagée mobilise l’épargne citoyenne pour financer des projets d’énergie renouvelable portés par des citoyens et des collectivités. À ce jour, plus de 160 projets ont été financés, avec des impacts concrets : une fois tous mis en service, ils produiront l’équivalent de la consommation électrique de 1 176 300 MWh, soit la consommation électrique de 977 000 personnes environ (hors chauffage et eau chaude sanitaire). Ces projets sont sélectionnés selon des critères stricts : animation territoriale, gouvernance partagée, fiabilité technique, rentabilité financière, exigence écologique. Ils démontrent comment l’investissement citoyen peut ancrer les bénéfices économiques, éducatifs et sociaux directement sur les territoires.