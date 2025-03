La croissance de la demande mondiale d’Ã©nergie a bondi en 2024, les Ã©missions de CO2 maÃ®trisÃ©es par le dÃ©ploiement des EnR

La demande mondiale d’énergie a augmenté à un rythme plus rapide que la moyenne en 2024, la consommation d’électricité ayant augmenté dans le monde entier – l’offre accrue d’énergies renouvelables et de gaz naturel couvrant la majorité des besoins énergétiques supplémentaires, selon un nouveau rapport de l’AIE.

La dernière édition de la Revue mondiale de l’énergie de l’AIE, publiée lundi 24 mars, constitue la première évaluation mondiale des tendances du secteur énergétique en 2024. S’appuyant sur les données les plus récentes, elle couvre la demande et l’offre d’énergie, l’adoption de nouvelles technologies énergétiques et les émissions de dioxyde de carbone (CO2) liées à l’énergie.

La consommation mondiale d’électricité en forte hausse

Le rapport constate que la demande mondiale d’énergie a augmenté de 2,2 % l’année dernière – inférieure à la croissance du PIB de 3,2 % mais considérablement plus rapide que l’augmentation annuelle moyenne de la demande de 1,3 % entre 2013 et 2023. Les économies émergentes et en développement ont représenté plus de 80 % de l’augmentation de la demande mondiale d’énergie en 2024. Ceci malgré une croissance plus lente en Chine, où la consommation d’énergie a augmenté de moins de 3 %, soit la moitié de son taux de 2023 et bien en dessous de la moyenne annuelle récente du pays. Après plusieurs années de déclin, les économies avancées ont renoué avec la croissance, leur demande énergétique augmentant de près de 1 % au total. L’accélération de la croissance de la demande mondiale d’énergie en 2024 a été tirée par le secteur de l’électricité, la consommation mondiale d’électricité ayant bondi de près de 1 100 térawattheures, soit 4,3 %. Ce chiffre représente près du double de la moyenne annuelle des dix dernières années. La forte hausse de la consommation mondiale d’électricité l’an dernier a été alimentée par des températures mondiales record, qui ont stimulé la demande de refroidissement dans de nombreux pays, ainsi que par la hausse de la consommation industrielle, l’électrification des transports et le développement des centres de données et de l’intelligence artificielle.

700 gigawatts de nouvelles capacités renouvelables

L’offre croissante de sources à faibles émissions a couvert la majeure partie de la hausse de la demande mondiale d’électricité en 2024. La quantité de nouvelles capacités d’énergie renouvelable installées dans le monde a atteint environ 700 gigawatts, établissant un nouveau record annuel pour la 22e année consécutive. Les ajouts de capacités nucléaires ont atteint leur cinquième niveau le plus élevé des trois dernières décennies. Par conséquent, 80 % de l’augmentation de la production mondiale d’électricité en 2024 a été assurée par les sources renouvelables et le nucléaire, qui ont contribué ensemble à 40 % de la production totale pour la première fois. L’offre de production d’électricité au gaz naturel a également augmenté régulièrement pour couvrir la demande croissante d’électricité. « Le monde actuel est marqué par de nombreuses incertitudes et des discours divergents sur l’énergie, mais ce nouveau rapport de l’AIE, fondé sur des données, met en lumière des faits clairs sur la situation mondiale », a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE. « Ce qui est certain, c’est que la consommation d’électricité augmente rapidement, entraînant avec elle la demande énergétique globale à un point tel qu’elle suffit à inverser des années de baisse de la consommation énergétique dans les économies avancées. Par conséquent, la demande pour tous les principaux combustibles et technologies énergétiques a augmenté en 2024, les énergies renouvelables représentant la plus grande part de cette croissance, suivies par le gaz naturel. De plus, la forte expansion du solaire, de l’éolien, du nucléaire et des véhicules électriques affaiblit de plus en plus le lien entre croissance économique et émissions. »

En raison d’une consommation d’électricité plus élevée, le gaz naturel a connu la plus forte augmentation de la demande parmi les combustibles fossiles en 2024. La demande de gaz a augmenté de 115 milliards de mètres cubes (bcm), soit 2,7 %, contre une moyenne d’environ 75 bcm par an au cours de la dernière décennie.

Le déploiement du solaire PV, de l’éolien, du nucléaire, des VE et des PAC permet d’éviter l’équivalent de 7 % des émissions mondiales

L’adoption rapide et continue des technologies énergétiques propres a limité la hausse annuelle des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) liées à l’énergie qui se découplent de plus en plus de la croissance économique, selon le rapport. Les températures record ont contribué de manière significative à la hausse annuelle de 0,8 % des émissions mondiales de CO₂, qui ont atteint 37,8 milliards de tonnes. Mais le déploiement de l’énergie solaire photovoltaïque, de l’éolien, du nucléaire, des voitures électriques et des pompes à chaleur depuis 2019 permet désormais d’éviter l’émission de 2,6 milliards de tonnes de CO₂ par an, soit l’équivalent de 7 % des émissions mondiales. Les émissions de CO2 des économies avancées ont diminué de 1,1 % pour atteindre 10,9 milliards de tonnes en 2024 – un niveau observé pour la dernière fois il y a 50 ans, même si le PIB cumulé de ces pays est désormais trois fois plus élevé. La majeure partie de la croissance des émissions en 2024 provenait des économies émergentes et en développement autres que la Chine. Bien que la croissance des émissions en Chine ait ralenti en 2024, les émissions par habitant du pays sont désormais supérieures de 16 % à celles des économies avancées et près de deux fois supérieures à la moyenne mondiale. « Du ralentissement de la croissance de la demande mondiale de pétrole et du déploiement croissant des voitures électriques au rôle croissant de l’électricité et au découplage croissant des émissions de la croissance économique, bon nombre des tendances clés que l’AIE a identifiées en amont apparaissent clairement dans les données pour 2024 » a conclu Fatih Birol.

iea.blob.core.windows.net/assets/909b7120-1cbd-439a-a9da-e971a4419977/GlobalEnergyReview2025.pdf