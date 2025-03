4Ã¨me Ã©dition du BaromÃ¨tre OpinionWay pour Soren : les FranÃ§ais et le recyclage des panneaux photovoltaÃ¯ques en 2025

Soren, l’éco-organisme de la collecte et du traitement des panneaux solaires photovoltaïques usagés en France qui agit en faveur de la transition énergétique, consulte depuis 4 ans un échantillon représentatif de la population pour comprendre et analyser leur niveau de connaissance sur cette filière. Résultats !

À l’occasion de la Journée Mondiale du Recyclage le 18 mars dernier, Soren a présenté les résultats de la 4ème édition de son baromètre. Premier point mis en exergue par cette étude : une confiance renforcée dans l’énergie solaire.

Le PV figure dans le top 5 des énergies renouvelables les mieux perçues (77%)

L’énergie solaire poursuit son essor en France, avec un taux d’équipement des ménages en panneaux photovoltaïques en progression continue. Selon la dernière étude menée sur la perception et l’adoption de cette technologie par OpinionWay, un Français sur dix dispose désormais d’une installation solaire, un chiffre en augmentation par rapport aux années précédentes (7% en 2021, ce taux d’équipement augmente légèrement chaque année). De plus, un quart des Français (25%) est déjà équipé ou envisage de le devenir, témoignant d’un intérêt croissant pour cette source d’énergie renouvelable. On remarque également que les Français accordent une grande confiance aux panneaux solaires photovoltaïques, qui figurent dans le top 5 des énergies renouvelables les mieux perçues (77%). Une large majorité reconnaît également leur contribution à la production d’une électricité verte (80%). Cette dynamique est particulièrement marquée chez les jeunes générations : 21% des moins de 35 ans expriment leur intention de s’équiper prochainement, illustrant un fort engagement en faveur de la transition énergétique.

Des défis à relever en matière d’information en faveur de l’essor d’une filière engagée

Malgré ces avancées, le niveau d’information sur le recyclage des panneaux photovoltaïques reste un enjeu clé. Si une majorité de Français sait que les panneaux sont en partie recyclables (61%), il existe encore des idées reçues à combattre sur la recyclabilité des panneaux, pourtant réalisée à hauteur de 94%. Toutefois, les plus jeunes générations se distinguent par une meilleure connaissance du sujet : 56% des moins de 35 ans identifient que le recyclage se fait en France et 67% reconnaissent l’engagement de la filière dans cette démarche. L’accès à des informations précises sur le recyclage des panneaux solaires apparaît comme un facteur déterminant pour encourager leur adoption. En effet, 66% des Français estiment que la recyclabilité des panneaux est un critère clé pour envisager leur installation. Pourtant, une majorité de personnes interrogées souligne un manque d’information à ce sujet (77%). Malgré cela, la perception des bénéfices du solaire reste forte : les Français sont convaincus que cette filière génère de la valeur économique (66%) et contribue à la création d’emplois (67%). En outre, plus de la moitié des sondés (55%) reconnaissent que les panneaux photovoltaïques peuvent être réemployés pour une seconde vie. Ces données soulignent la progression de l’équipement en panneaux solaires mais aussi la nécessité d’un effort collectif pour mieux informer sur leur recyclage. Avec une demande croissante, notamment chez les jeunes générations, et un fort engagement de la filière, l’énergie solaire s’impose comme un pilier de la transition énergétique en France.