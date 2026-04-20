DMEGC Solar obtient la mÃ©daille dâ€™or EcoVadis et se classe parmi les 3 % des entreprises les plus durable de la planÃ¨te

DMEGC Solar franchit une nouvelle Ã©tape majeure dans sa stratÃ©gie de dÃ©veloppement durable. Lâ€™entreprise sâ€™est vu dÃ©cerner la mÃ©daille dâ€™or EcoVadis, avec un score global de 82/100, la plaÃ§ant dans le top 3 % des entreprises Ã©valuÃ©es Ã lâ€™Ã©chelle mondiale, devant 97 % des organisations notÃ©es.

EcoVadis est lâ€™une des principales plateformes internationales dâ€™Ã©valuation de la performance RSE. Ã€ ce jour, elle a analysÃ© plus de 150 000 entreprises, dans plus de 250 secteurs dâ€™activitÃ© et 185 pays. Sa mÃ©thodologie repose sur 21 critÃ¨res, rÃ©partis en quatre grands piliers : Environnement, Social & Droits humains, Ã‰thique et Achats responsables. Lâ€™objectif est dâ€™Ã©valuer de maniÃ¨re indÃ©pendante la performance environnementale, sociale et Ã©thique des entreprises au sein des chaÃ®nes de valeur mondiales.

Dans le top 1 % de son secteur en matiÃ¨re de Social & Droits humains

DMEGC Solar a Ã©tÃ© Ã©valuÃ©e au niveau du groupe, et non site par site, dÃ©montrant ainsi la soliditÃ© et la cohÃ©rence de sa stratÃ©gie RSE sur lâ€™ensemble de ses activitÃ©s. Dans le pilier Social & Droits humains, lâ€™entreprise se distingue par la mise en place dâ€™un dispositif structurÃ© de protection des droits des salariÃ©s, le respect strict des normes de santÃ© et de sÃ©curitÃ© au travail, ainsi que par des politiques actives de formation et de dÃ©veloppement des compÃ©tences. Cette performance place DMEGC Solar dans le top 1 % de son secteur.

Une chaÃ®ne dâ€™approvisionnement bas carbone, traÃ§able et responsable

En matiÃ¨re dâ€™achats responsables, DMEGC Solar a dÃ©ployÃ© une gestion intÃ©grÃ©e de sa chaÃ®ne dâ€™approvisionnement, fondÃ©e sur des critÃ¨res environnementaux exigeants et une collaboration Ã©troite avec ses fournisseurs stratÃ©giques. Lâ€™entreprise dÃ©veloppe notamment un Ã©cosystÃ¨me de Â« rÃ©duction carbone collaborative Â», reposant sur le recyclage des emballages, lâ€™utilisation dâ€™Ã©lectricitÃ© verte et des logiques de production locale. Ces initiatives permettent de garantir une chaÃ®ne dâ€™approvisionnement bas carbone, traÃ§able et responsable, Ã©galement classÃ©e dans le top 1 % du secteur.

Cette distinction renforce la compÃ©titivitÃ© internationale de DMEGC Solar

Ces rÃ©sultats, combinÃ©s Ã de solides performances en matiÃ¨re de gouvernance environnementale et dâ€™Ã©thique des affaires, ont permis Ã DMEGC Solar dâ€™atteindre un score global de 82/100 et dâ€™obtenir la mÃ©daille dâ€™or EcoVadis. Lâ€™entreprise figure ainsi parmi les leaders mondiaux du secteur photovoltaÃ¯que reconnus pour leur excellence en matiÃ¨re de durabilitÃ©. Cette distinction renforce la compÃ©titivitÃ© internationale de DMEGC Solar. Dâ€™une part, son niveau de performance ESG rÃ©pond aux exigences croissantes en matiÃ¨re de chaÃ®nes dâ€™approvisionnement durables, facilitant lâ€™accÃ¨s aux marchÃ©s internationaux et la valorisation de ses produits. Dâ€™autre part, cette reconnaissance contribue Ã renforcer la confiance des clients et partenaires, soutenant le dÃ©veloppement de ses activitÃ©s clÃ©s, notamment dans les modules photovoltaÃ¯ques, les solutions de stockage dâ€™Ã©nergie rÃ©sidentiel et les matÃ©riaux magnÃ©tiques.