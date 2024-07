ATEx pour le minirail novotegra sur bac acier ArcelorMittal Eklips N39 et N45

Le minirail novotegra pour bac acier est le seul système de fixation de ce type, un des systèmes de fixation les plus économiques du marché, à bénéficier d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) du CSTB. De quoi afficher un excellent rapport sécurité/prix !

Le système de fixation « Minirail Paysage » pour bac acier de novotegra, qui disposait déjà d’une Enquête de Technique Nouvelle, bénéficie désormais d’un ATEx valable jusqu’au 30 juin 2027. Cet ATEx a été obtenu en cotitularité avec ArcelorMittal. Il est validé en format paysage avec les bacs en tôle trapézoïdale Arcelor Eklips N39 et N45. Trois marques de modules sont pour le moment associées : JA Solar, Jinko Solar Co., Ltd. et Voltec Solar.

Sécurité et assurabilité renforcées

L’ATEx ouvre la perspective de déployer rapidement et à coût maîtrisé des toitures solaires aux normes industrielles. Les minirails se fixent directement sur les ondes des profilés Eklips N 39 et Eklips N 45 d’Arcelor à l’aide de vis autoperceuses. Pour les clients finaux, l’obtention de l’ATEx par les experts du CSTB représente un gage de sécurité et de durabilité. Elle facilitera grandement l’assurabilité des projets.

« Une bonne nouvelle pour les installateurs »

« L’obtention de cette ATEx récompense la fiabilité de la solution minirail sur bac Arcelor, déjà reconnu pour leur faible coût et de leur rapidité de déploiement. C’est une bonne nouvelle pour les installateurs, qui pourront installer une grande variété de panneaux sur ces solutions avec une assurance de qualité. » se félicite Olivia Doise, Responsable des systèmes de montage chez novotegra France.