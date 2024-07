Une deuxiÃ¨me levÃ©e de fonds de 2,5 millions dâ€™euros qui ne sera pas sans INCIDENCES !

Le développeur montpelliérain INCIDENCES poursuit son chemin avec force et conviction dans les renouvelables. Avec le succès de sa nouvelle levée de fonds de 2,5 millions d’euros et l’accélération de sa croissance en termes de développement de projets, INCIDENCES rayonne dans le secteur des énergies renouvelables. Avec à la clé un déménagement dans le quartier des acteurs des EnR à Montpellier, rue Ray Charles. De quoi garder le rythme !

Fondée en février 2022 par trois experts de l’éolien et du solaire – David Augeix, Séverine Pasquinet et Julien Garçon – INCIDENCES est sur tous les fronts depuis son lancement. En juin 2024, elle vient de lever 2,5 M€ en financement participatif, auprès de la plateforme ENERFIP (www.enerfip.fr). « L’opération a connu un vif succès et a été souscrite en moins de 10 jours. 1600 contributeurs ont participé à l’opération » confie David Augeix, président et co-fondateur d’INCIDENCES.

La société a déjà levé 4 millions d’euros au total

En mars 2023, INCIDENCES avait déjà réalisé une levée dilutive d’1,5 M€ en fonds propres auprès de plusieurs « vétérans » européens du secteur des énergies renouvelables fédérés par Jean-Marc Armitano, ancien co-fondateur d’UrbaSolar et ex-dirigeant d’EOLE-RES et de Voltalia. Une pointure ! Parmi ces vétérans, on peut également citer Christophe Jurczak, ex de la DGEC, de Poweo et d’EON en ce moment à la tête du premier fonds international quantique ou encore Marc Groves-Raines, ex d’EcoGen, de Renewable Energy Systems et d’Allianz Capital Partners. Un véritable aréopage d’experts… L’ensemble des fonds levés – 4 millions d’euros entre les deux levés de fonds – est destiné à poursuivre et accélérer le développement du portefeuille de projets de la société. Ses ambitions et ses partenariats privilégiés sur les territoires lui permettent d’envisager un objectif d’environ 1 GW de projets à l’horizon 2027 avec la répartition suivante : 90% solaire et 10% éolien. Depuis sa création, INCIDENCES a, en effet, su nouer les partenariats à la hauteur de ses ambitions. C’est ainsi qu’elle collabore étroitement avec des SEM locales, des acteurs territoriaux tant dans l’Hérault qu’en Guyane, la Creuse, les Landes ou encore à la Réunion.

85 MW de projets solaires au sol en instruction

Pour construire un avenir énergétique durable et adapté aux enjeux locaux, INCIDENCES porte des projets de « PPA » (contrat d’achat d’énergie), d’autoconsommation individuelle pour le compte d’industriels ou collective avec le concours de collectivités territoriales. L’objectif est de contribuer tant à la compétitivité économique des entreprises qu’au maintien du pouvoir d’achat des citoyens. « Nous sommes en train de construire déjà un premier portefeuille de 9 centrales en toitures et ombrières pour 2,9 MW. Ce sont des petites centrales en S21 dont deux en autoconsommation individuelle. Dès cet été nous raccorderons un site d’ombrières de 445 kW et la toiture du centre de tennis du Cap d’Agde de 480 kW » poursuit Julien Garçon, le directeur général. Le bureau d’études Tecsol a été sollicité pour les premières études. Histoire de mettre le pied à l’étrier du développeur occitan. « Nous avons également engagé 85 MW de projets solaires au sol en instruction. Nous travaillons notamment sur une boucle locale dans les Landes Armagnac, un projet de 6 x 3 MW avec des PPA locaux proposés aux industriels du territoire. INDIDENCES propose d’intégrer des EnR et ce sont les territoires qui les accueillent dans le ruissellement et le partage de la valeur. Comme une évidence ! » précise Séverine Pasquinet, directrice générale d’INCIDENCES.

« Nous ne pouvons plus faire l’économie des EnR »

Outre ses trois fondateurs, INCIDENCES compte désormais 14 collaborateurs dont une moitié est basée au nouveau siège montpelliérain et l’autre répartie sur une large géographie allant de Bordeaux à Nancy, en passant par Brive, Toulouse et Macon. A la recherche de talents la société dispose encore de plusieurs postes à pourvoir, principalement à Montpellier dans les nouveaux locaux très lumineux de 320 m² dans le quartier des entreprises EnR. INCIDENCES réalise une remarquable progression sans faute note que l’actualité politique récente pourrait un tantinet entravée. David Augeix savait qu’il n’échapperait pas à la question. « La profession regarde l’actualité politique avec attention. The Economist vient de divulguer des projections mondiales sur le marché de l’Energie. Le solaire relève de l’évidence partout dans le monde. Son développement est irréversible. Nous avons confiance dans le pragmatisme de nos futurs dirigeants. Nous ne pouvons plus faire l’économie des EnR. Cela est devenu un sujet majeur de souveraineté énergétique du pays. Et puis vous savez, si nous n’étions pas portée par l’optimisme, nous ne ferions pas ce métier » conclut David Augeix.