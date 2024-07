Enphase Energy lance lâ€™IQ Battery 5P en France

Enphase Energy, société internationale de technologie énergétique et premier fournisseur mondial de systèmes solaires et de batteries basés sur des micro-onduleurs, a annoncé début juillet avoir expédié sa nouvelle batterie en France (la plus puissante à ce jour) : l’IQ® Battery 5P™. L’IQ Battery 5P est une conception modulaire d’une capacité de 5 kWh qui peut être associée aux nouveaux micro-onduleurs IQ8™ pour fournir aux propriétaires une électricité fiable et sécurisée!

Le nouveau Enphase® Energy System™ avec la batterie IQ 5P permet des configurations allant de 5 à 60 kWh et offre une expérience nettement améliorée pour les propriétaires et les installateurs grâce à une plus forte puissance, une communication filaire résiliente et une expérience de mise en service améliorée. Les propriétaires peuvent également utiliser l’application Enphase® App pour surveiller les performances et gérer intelligemment leurs systèmes de batterie, y compris la fonction d’autoconsommation pour aider à minimiser l’utilisation de l’électricité du réseau.

“Une véritable innovation en termes de technologie d’énergie domestique”

”Chez SARL Cathelot, nous sommes fiers de pouvoir enfin proposer la batterie Enphase 5P (monophasée). Grâce à elle, nos clients vont pouvoir stocker 5kWh par unité, ce qui peut considérablement augmenter l’indépendance énergétique des propriétaires de systèmes photovoltaïques Enphase. Grâce à leur matériel de qualité et la garantie de 15 ans sur ces systèmes de batterie, nous sommes sûrs de présenter un produit d’exception à nos clients”, indique Marvin Cathelot, Fondateur de SARL Cathelot – Installateur exclusif Enphase France. “L’IQ Battery 5P est une véritable innovation en termes de technologie d’énergie domestique”, explique Foued ZAIMI, Fondateur de Fikenergies – Installateur platinium Enphase France. “Elle offre aux propriétaires français un moyen puissant, transparent et intelligent d’exploiter la puissance de l’énergie solaire, de jour comme de nuit.”

De quoi permettre aux ménages du monde entier de s’autonomiser

Les systèmes Enphase Energy en France comprennent également des micro-onduleurs IQ8, qui sont conçus pour maximiser la production d’énergie et peuvent gérer un courant continu de 14 ampères afin de prendre en charge des modules solaires plus puissants. Le système s’intègre à la passerelle IQ® Gateway, qui est connectée à Internet pour permettre des mises à jour en temps réel et se connecter à la plateforme Enphase App. Enphase propose également une assistance clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi qu’une garantie de 25 ans pour tous les micro-onduleurs IQ8 et une garantie de 15 ans pour toutes les batteries IQ activées en France. ”Nous voulons offrir les meilleures solutions énergétiques à nos clients propriétaires”, déclare Julien Vouriot de Solair’Forez – Installateur platinium Enphase France. “Avec l’IQ Battery 5P, Enphase poursuit ses innovations en matière de produits fiables et sécurisés.”‘ “Chez Soli, nous sommes constamment à la recherche de solutions innovantes pour nos clients. Avec l’IQ Battery 5P, nous pouvons leur offrir une performance inégalée et une fiabilité exceptionnelle, parfaitement en accord avec nos promesses d’efficacité et de durabilité. Nous remercions Enphase qui nous permet de réaliser des installations de très grande qualité grâce à ses innovations continues et son matériel haut de gamme.” commente Nicolas Papon, directeur des opérations chez Soli- Installateur platinium Enphase France. “Le lancement de l’IQ Battery 5P en France souligne l’engagement inébranlable d’Enphase à fournir des solutions énergétiques de pointe qui permettent aux propriétaires de maison du monde entier de ‘s’autonomiser’”, a déclaré Sabbas Daniel, vice-président senior des ventes européennes d’Enphase Energy. “Avec sa fiabilité et son adaptabilité, l’IQ Battery 5P établit une nouvelle norme en matière d’innovation énergétique domestique, offrant aux propriétaires les outils dont ils ont besoin pour prendre le contrôle de leur avenir énergétique.”

Enphase prévoit d’ajouter une capacité de sauvegarde, ainsi que d’introduire des chargeurs de VE et un logiciel avancé de gestion de l’énergie en France dans les mois à venir. Le logiciel de gestion de l’énergie aide à gérer l’énergie solaire, les batteries, les chargeurs de VE et les pompes à chaleur en tirant parti de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique pour optimiser les besoins des propriétaires.