Atelier d'information : Â« Le secteur des Ã©nergies renouvelables en Tunisie Â» le 23 mars Ã  Paris

Le Bureau Business France de Tunis organise un Atelier d’information, le 23 mars à Paris, intitulé « Le secteur des énergies renouvelables en Tunisie : nouveaux enjeux et opportunités ». Cet événement sera l’occasion de découvrir les nouveaux projets de la Tunisie qui visent à porter la part des EnR à 30% du mix énergétique d’ici 2030, soit 3 700 MW. En conséquence, 3 400 MW en EnR doivent être installés afin de respecter cet objectif. La Tunisie bénéficie d’un ensoleillement compris entre 3 000 à 3500 h/an. Le rayonnement solaire en Tunisie varie d’une intensité située entre 1800 kWh/m²/an et 2600 kWh/m²/an. Actuellement, la capacité installée en solaire est faible (5 MW). Les autorités veulent favoriser la création de centrales ainsi que le solaire déconcentré (dans l’industrie, notamment). La suppression progressive des subventions à l’énergie entamée en 2013 pourrait inciter les investissements privés sur ce dernier volet. Parmi les projets phares, on retiendra la construction de 5 stations PV à Tataouine, Médinine, Kébili, Gafsa et Djerba d’une capacité globale de 300 MWH (300 MEUR)

Une première tranche de 1 000 MW à l’horizon 2020 d’installation d’énergies renouvelables sera répartie comme suit :

1) Régime des concessions dans le cadre d’appels d’offres internationaux: 200 MW répartis équitablement entre PV et éolien

2) Régime des autorisations, dans le cadre d’appels à projets internationaux: 120 MW de PV et 90 MW d’éolien

3) Projets portés par la Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz (STEG): 300 MW de PV et 80 MW d’éolien (quelques projets sont cités dans la plaquette en PJ)

4) Autoproduction (industrie, tertiaire, particulier, etc.): 130 MW de PV et 80 MW d’éolien

Cet atelier sera animé par des responsables de hauts niveaux de la STEG (Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz) et du Ministère de l’Energie et des Mines, qui représentent la véritable locomotive de cette évolution, à côté du secteur privé.

Pour s’inscrire…