Assurances : EDILIANS signe un partenariat inÃ©dit avec APRIL Construction pour aider les couvreurs Ã  se lancer dans le PV

Disposant d’une large gamme solaire photovoltaïque, EDILIANS a conscience du véritable levier de croissance que représente le marché à fort potentiel du photovoltaïque pour ses partenaires couvreurs qui hésiteraient encore à se lancer. Aussi, afin de les inciter à développer cette activité en toute sérénité, la marque de référence en France pour les toitures en terre cuite, la rénovation énergétique et le solaire photovoltaïque vient de signer un partenariat avec APRIL Construction, 1er courtier grossiste français et expert de l’Assurance.

Parmi les difficultés rencontrées par les couvreurs pour se lancer sur le marché du photovoltaïque, figurent la réticence des assurances et leur demande d’obtention de la qualification QualiPV Bâtiment. Un problème assurantiel des produits solaires photovoltaïques subi par les entreprises, en particulier pour les produits intégrés au bâti, sur lequel EDILIANS, spécialiste des solutions solaires intégrées sur toiture en pente terre cuite, et APRIL, 1er courtier grossiste français et expert de l’Assurance, ont échangé dès juin 2022. C’est pourquoi, afin de simplifier au maximum la démarche des artisans pour commencer une activité solaire photovoltaïque, les deux entités viennent de signer un partenariat.

Des tarifs négociés par EDILIANS

Grâce au soutien d’une marque experte du toit disposant de solutions photovoltaïques garanties, fiables et esthétiques (zéro sinistre déclaré en assurance depuis le début de la tuile solaire intégrée), s’ils remplissent les conditions (formation à la pose dans les règles de l’art et habilitation BP…), les professionnels bénéficient alors de tarifs négociés par EDILIANS et de règles partagées pour souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile décennale couvrant leur activité d’installation de l’ensemble des solutions de tuiles et panneaux solaires d’EDILIANS, y compris en intégration. « Grâce à notre partenariat avec APRIL Construction, véritable gage de confiance de cet expert de l’assurance en nos solutions photovoltaïques, nous facilitons l’accès assurantiel pour les entreprises partenaires d’Edilians qui souhaitent se développer dans le solaire. Nous présentons ainsi une vraie avancée pour nos partenaires couvreurs qui voient encore l’assurance de l’activité solaire trop souvent comme un point de douleur » déclare Olivier Delattre, Directeur du pôle Edilians Energie Environnement.

APRIL renforce son engagement à accompagner les artisans dans la transition énergétique

« Le marché de la construction vit une mutation énergétique depuis plusieurs années. Cette transformation, accélérée par la loi Climat et Résilience, vise à mettre en œuvre des mesures concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique. Dans ce contexte, l’assurance construction a plus que jamais un rôle majeur à jouer pour accompagner les artisans à se développer sur de nouvelles activités en lien avec la rénovation énergétique. Depuis plus de 15 ans, APRIL innove et développe des offres d’assurance compétitives et pérennes pour permettre aux professionnels du bâtiment d’exercer leur métier en toute sérénité et en s’adaptant aux évolutions du marché. Aujourd’hui, grâce à ce partenariat avec EDILIANS, APRIL renforce son positionnement et son engagement à accompagner les artisans dans cette transition » déclare Karim Taalbi, Directeur Général d’APRIL Partenaires. En signant ce partenariat abouti avec APRIL Construction, qui s’inscrit dans l’accompagnement global que propose EDILIANS aux professionnels de la toiture qui désirent se lancer dans le solaire, le fabricant illustre une fois de plus sa volonté, au-delà de sa large gamme solaire résidentielle, d’être précurseur et d’innover aussi en termes de services.