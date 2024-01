Maysun Solar lance des modules dotÃ©s de la technologie HJT

Maysun Solar a dévoilé sa dernière gamme de produits dotés de la technologie de pointe HJT (Heterojunction Technology). Ces modules révolutionnaires, disponibles dans trois classes de puissance distinctes, représentent un bond en avant en termes d’efficacité, de conception et de polyvalence d’application.

La nouvelle gamme de produits de Maysun Solar comprend le module noir de 410-430 W, la variante à cadre argenté de 560-585 W et le puissant module à cadre argenté de 675-710 W, tous caractérisés par une conception robuste à double verre. L’incorporation de la technologie HJT a propulsé le rendement de conversion le plus élevé à un niveau exceptionnel de 22,87 %, marquant ainsi une étape importante dans l’industrie.

Les modules HJT se distinguent par leur taux bifacial élevé, rendu possible par la structure symétrique avant et arrière des cellules HJT. Cette conception permet d’obtenir un taux bifacial très élevé, le taux d’utilisation de la production d’énergie maximale à l’arrière atteignant le chiffre impressionnant de 95 %. Une telle efficacité fait des modules HJT un choix pertinent pour un large éventail de scénarii, y compris le photovoltaïque agricole, le photovoltaïque d’abri de voiture, le photovoltaïque de toiture et diverses autres applications.

L’engagement de Maysun Solar à rester à la pointe de la technologie est évident dans la conception et les capacités de ces nouveaux modules. L’entreprise reconnaît la diversité des besoins des consommateurs et vise à fournir des solutions qui sont non seulement technologiquement avancées, mais aussi suffisamment polyvalentes pour s’adapter à différents environnements et applications.

“Nos modules alimentés par HJT témoignent de notre engagement inébranlable en faveur de l’innovation. Nous pensons que l’énergie solaire doit être non seulement efficace, mais aussi adaptable à différents contextes. Ces modules sont le résultat de notre volonté de repousser les limites du possible dans le domaine de l’énergie photovoltaïque.” commente Brian Bai, PDG de Maysun Solar.