Assises EuropÃ©ennes de la Transition EnergÃ©tique Â« Ensemble, cultivons le pouvoir dâ€™agir ! Â»

Du 28 au 30 janvier 2020 se tiendra, à Bordeaux, la 21ème édition des Assises Européennes de la Transition Energétique co-organisée par l’Ademe, la Communauté Urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole et le Grand Genève. Pendant 3 jours, près de 3 500 participants issus du monde économique, politique et de la société civile se réuniront au Palais des Congrès. Ils y débattront et partageront leur expérience de la transition énergétique des territoires autour d’un programme composé de plus d’une centaine d’événements – plénières, ateliers de partage, de cocréation et visites de terrain -.

Pour une transition énergétique accélérée

La 21ème édition des Assises Européennes de la Transition Energique porte l’ambition de réunir acteurs des territoires, décideurs, penseurs et entrepreneurs du monde de l’énergie autour de la nécessité d’une transition énergétique accélérée. A l’heure des marches pour le climat, du mouvement #YouthForClimate et à quelques mois des élections municipales où la transition écologique est une préoccupation montante dans l’opinion publique, cette édition 2020 se veut une véritable caisse de résonnance des innovations portées par les différents acteurs de la société et de leur potentiel d’action.

Plus de 120 ateliers pour débattre, partager et coconstruire

Chaque année, les Assises offrent un programme d’ateliers construit en partenariat avec les acteurs engagés dans la transition énergétique des territoires pour faire de l’événement un véritable concentré de partages d’expériences, d’idées et de solutions concrètes. Cette année, pas moins de 300 contributeurs – élus, citoyens, chercheurs, entreprises ou encore techniciens territoriaux, ont participé à l’élaboration de ce programme, via un appel à contributions lancé en avril dernier.

