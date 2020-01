WPO lance une Ã©mission obligataire de 600 000â‚¬ pour prÃ©financer un nouveau modÃ¨le de transition Ã©nergÃ©tique

La société française WPO lance le 15 janvier 2020 une émission obligataire de 600 000€ pour préfinancer un nouveau modèle de transition énergétique basé sur la collecte et le traitement de la donnée-énergie. L’entreprise souhaite ainsi offrir aux particuliers comme aux entreprises l’opportunité d’accélérer la production et le recours à l’énergie verte.

Un modèle de transition énergétique basé sur la donnée-énergie

« Le vrai défi en matière de transition écologique n’est pas de savoir s’il existe des alternatives aux énergies carbonées : il en existe. La question est plutôt de savoir comment nous pouvons généraliser et accélérer le recours aux énergies renouvelables. L’absence de consensus politique lors de la COP 25 est un signal : la réponse à l’urgence climatique ne peut pas venir uniquement des gouvernements, c’est aussi aux entreprises et aux citoyens de prendre les devants en proposant et en soutenant des initiatives innovantes. » Barthélémy Rouer, PDG de WPO.

Le 15 janvier 2020, la société française WPO, plateforme indépendante leader de la gestion pour compte de tiers des infrastructures éoliennes et solaires en Europe, lance donc une émission obligataire ouverte à tous et notamment aux particuliers, afin de préfinancer un nouveau modèle de transition énergétique. Basé sur la collecte et le traitement de la donnée-énergie, ce nouveau modèle doit permettre de réduire le coût de l’énergie verte et de fiabiliser davantage sa production.

La digitalisation de la gestion des parcs éoliens et solaires permet en effet de récolter en temps réel une grande quantité de données liées à l’exploitation de ces infrastructures : données électriques (tensions, intensités, fréquences…), données mécaniques (températures, vibrations, bruits…), données météorologiques (vitesse du vent, pressions atmosphériques, irradiations…) et autres.

Le traitement intelligent de ces données revêt un triple avantage :

La réduction des coûts de production de l’énergie grâce à l’automatisation de plusieurs fonctions de contrôle et de gestion

La maximisation de la production d’énergie verte grâce à la détection rapide et l’anticipation des anomalies sur les installations

La certification de la production d’énergie verte grâce à la mise à disposition de ces données pour le grand public, les institutions et les professionnels.

Ce triptyque énergétique vertueux bénéficie à la fois au producteur qui optimise ses installations, et au grand public qui est désormais en mesure d’évaluer et de vérifier à chaque seconde l’avancée de la transition énergétique via l’accès fiabilisé aux données.

Une émission obligataire destinée aux investisseurs engagés économiquement et écologiquement

D’un montant de 600 000€, l’émission obligataire réalisée par WPO permettra à l’entreprise de préfinancer le nouveau modèle énergétique qu’elle propose. Elle sera réalisée sur Lendosphere, première plateforme française de financement participatif en prêts rémunérés dédiée à la transition énergétique. Lendosphere associe et implique ainsi toutes les parties prenantes (citoyens, collectivités, entreprises) qui souhaitent investir leur épargne dans des projets positifs pour l’environnement, et bénéficier de leurs retombées économiques.

L’émission obligataire de WPO permettra notamment de déployer les moyens nécessaires à l’accroissement de son lac de données et à mieux le valoriser via l’intelligence artificielle. Pour ce faire, des certificats privés de production d’énergie renouvelable, baptisés certificats GoCerts seront ainsi créés en temps réel, inscrits et transférés par un dispositif d’enregistrement électronique partagé (« Distributed Ledger Technology »). L’émission obligataire a été lancée le 15 janvier, à 10h, et durera 30 jours.