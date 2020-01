Entre formations qualifiantes et webinaires, Fronius parfait la compÃ©tence des installateurs

Pour cette année 2020, le fabricant d’onduleurs Fronius a concocté un programme dense de formations qualifiantes FSP 2.0 concernant les produits et solutions technologiques Fronius (SnapINverter, GEN24 Plus, onduleur Tauro) mais aussi le principe d’autoconsommation, avec ou sans stockage. Fronius organise ainsi ces formations sur toute la France et même en Belgique. Les sessions débutent par Nice les 28 et 29 janvier 2020 avant justement de se poursuivre en Belgique les 17 et 18 mars 2020 puis en suivant Lozanne les 22 et 23 avril 2020, Nantes les 27 et 28 mai 2020, Bordeaux les 30 juin et 1er juillet 2020, Montpellier les 16 et 17 septembre 2020, Roissy CDG les 14 et 15 octobre 2020 et enfin Mulhouse les17 et 18 novembre 2020. Fronius est également en capacité d’organiser des formations «sur-mesure», dans les locaux des entreprises, où dans d’autres lieux sous réserve d’un minimum de 8 participants ou même de mettre en place des roadshows.

En complément de ces formations, Fronius a également mis en place des webinaires qui permettent de s’informer sur des sujets techniques sans avoir à se déplacer, entre gain de temps et efficacité. Le premier Webinaire qui aura lieu le 31 janvier prochain de 11h à 12h sera consacré au Fronius Smart Meter : surveillance avancée, installation, paramétrage et mise en service. Suivront trois webinaires sur ce premier semestre 2020 le 24 février de 11h à 12h dédié à l’auto consommation et au pilotage de charge, le 27 mars de 11h à 12h sur le thème du Ohmpilot et du stockage sans batterie de l’excédent photovoltaïque et enfin le 24 avril toujours de 11h à12h autour du Solarweb, le portail Fronius pour visualiser, optimiser et maintenir vos installations. A vos souris derrière vos écrans…

<a href=”http://www.fronius.fr“>Plus d’infos…</a>