SolarEdge ouvre une usine de cellules de batterie de 2 GWh en CorÃ©e du Sud pour le solaire rÃ©sidentiel

SolarEdge et sa filiale Kokam Limited Company, un fournisseur de batteries lithium-ion et de solutions intégrées de stockage d’énergie, viennent d’annoncer l’ouverture de « Sella 2 », une usine de fabrication de cellules de batterie de deux gigawattheures (GWh). Située en Corée du Sud, Sella 2 produit actuellement des cellules de test pour la certification, avec une montée en puissance prévue au cours du second semestre 2022.

Une fois montée en puissance, Sella 2 permettra à SolarEdge d’avoir son propre approvisionnement en batteries lithium-ion et l’infrastructure pour développer de nouvelles chimies et technologies de cellules de batterie. L’installation est prévue pour fabriquer des cellules de batterie pour du stockage solaire résidentiel de SolarEdge ainsi que des cellules de batterie pour une variété d’industries, y compris les applications mobiles, les solutions de stockage stationnaire d’énergie (ESS) et les applications UPS. L’usine pourra faire évoluer sa capacité de production de cellules de batterie à l’avenir pour répondre aux besoins croissants de solutions de stockage proposées par l’entreprise.

Zvi Lando, directeur général de SolarEdge, a déclaré : « L’ouverture de Sella 2 est une étape importante pour SolarEdge. Cela nous permet de posséder des processus clés dans le développement et la fabrication de solutions avancées de stockage d’énergie pour notre cœur de métier solaire et des applications supplémentaires, tout en sécurisant davantage la résilience de notre chaîne d’approvisionnement. Nous nous engageons à développer nos activités sur le marché du stockage de l’énergie, ainsi que nos investissements dans la technologie des cellules de batterie et la fabrication de cellules, renforçant ainsi notre portefeuille de produits de stockage ».