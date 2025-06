Voltissima solarise Conservor (Groupe Massily) : emballé, c’est pesé !

Conscient des défis énergétiques et environnementaux actuels, le Groupe Massilly, spécialiste de la distribution d’emballages et d’accessoires pour l’agro-alimentaire depuis plus de 30 ans a fait appel à Voltissima, petite sœur de Capital PV, pour la mise en place d’une centrale solaire parfaitement adaptée à ses besoins. Détails de l’installation !

Ce projet se distingue par sa double approche combinant vente totale, grâce à une centrale de 337 kWc, avec une production annuelle estimée à environ 389 781 kWh et autoconsommation de 36 kWc, produisant environ 44 616 kWh par an, permettant à l’entreprise de couvrir une large part de sa consommation interne, estimée à environ 65 000 kWh/an. Cette solution permet à l’entreprise de réduire significativement ses dépenses énergétiques tout véhiculant une image décarbonée auprès de ses clients et de ses fournisseurs. Voltissima a pris en charge ce projet en mode clé en main, depuis la conception jusqu’aux démarches administratives, en passant par l’installation et le suivi technique. « Nous avons sélectionné des équipements performants, tels que des panneaux DMEGC et des onduleurs Huawei, garantissant ainsi fiabilité et durabilité. Notre offre inclut un accompagnement technique, administratif et financier complet. Par ailleurs, nous intervenons également sur d’autres types d’installations, comme les ombrières, les toitures industrielles ou les centrales au sol » assure Sebastian Muissus, co-fondateur de Capital PV. Par ailleurs, à travers son entité KER4YOU, Voltissima met à disposition une solution de sous-traitance spécialement conçue pour accompagner d’autres partenaires dans leurs projets. Cette offre permet à ses partenaires de bénéficier de son expertise technique, de son savoir-faire éprouvé, ainsi que d’un service réactif et de qualité, tout en leur offrant une flexibilité optimale dans la gestion de leurs opérations. Que ce soit pour des interventions ponctuelles ou des projets à plus long terme, KER4YOU s’engage à fournir un soutien efficace et adapté aux besoins spécifiques de chaque partenaire.