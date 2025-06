Le plaidoyer de lâ€™urgence

Le Parlement européen de Strasbourg a été le cadre le 26 juin dernier de la remise d’un plaidoyer pour assurer la souveraineté énergétique européenne et garantir une énergie renouvelable et accessible à tous. ​Ce plaidoyer est porté par les co-organisateur​·​rices des Assises Européennes de la Transition Énergétique, avec le soutien des partenaires de l’événement.

Les Assises sont le rendez-vous annuel des acteur​·ices engagé​·es dans la transition énergétique des territoires et accueillent chaque année plus de 3500 participant​·es – collectivités, scientifiques et expert​·es de la transition écologique, acteur​·ices économiques et associatifs, étudiant​·es pour 3 jours de débats et de rencontres. ​Cette année, les villes co-organisatrice​s s’associent pour porter un plaidoyer​ ​proposé à la signature des congressistes, et remis le jeudi 26 juin au matin à des représentants des institutions européennes, en présence de deux personnalités de renom : la journaliste et auteure ​Salomé Saqué, et le philosophe français ​André Comte-Sponville.

Convaincues que l’énergie doit devenir un bien commun, des territoires à l’Europe, les villes co-organisatrices des Assises Européennes de la Transition Énergétique 2025 (la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, la Métropole de Dijon, la Métropole de Bordeaux et la Communauté urbaine de Dunkerque), avec le soutien des participant·e·s et partenaires signataires, réaffirment dans ce document que pour atteindre les objectifs du Green Deal, assurer la souveraineté énergétique européenne et garantir une énergie renouvelable et accessible à tou·tes, il convient de s’appuyer sur trois leviers d’action :

​L’implication des citoyen·ne·s,

​Le développement des compétences locales,

​Le financement de la transition.

Ce plaidoyer s’adresse aux instances décisionnaires de l’UE et de la France afin de promouvoir un soutien renforcé aux collectivités territoriales et leur implication plus directe, ainsi que celle de leurs citoyen·nes, dans la politique énergétique européenne​.

www.strasbourg.eu/documents/d/strasbourg.eu/plaidoyer-energie-bien-commun